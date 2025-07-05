Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що вдалось уразити деякі деталі ворога. Дивовижно те, що зробили це озброєнням, яке важко долітає до російських цілей.

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Чим ЗСУ били по заводу з виробництва деталей до "Шахедів"

За словами полковника запасу ЗСУ, 14 окремий полк БпАК СБС – це справжні професіонали. Зрозуміло, що вони вражають ворожі цілі безпілотниками.

Вони відпрацювали безпілотниками "Лютий" по цьому заводу, а точніше – по деяких деталях. Це акумулятори та системи управління,

– пояснив він.

Світан зазначив, що зайти дронами у Московську область, особливо у Підмосков'я, дуже складно. Однак полк мав певне прикриття та розвідав розташування російських систем протиповітряної оборони. Завдяки цьому вдалось зупинити технологічний цикл на заводі окупантів.

Нагадаймо, що у ніч на 5 липня підрозділи ССО вдарили по російському аеродрому "Борисоглєбськ" – місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.