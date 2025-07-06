Російська влада поспішила запевнити, що загрози для екології немає, хоча такі заяви Росії часто розходяться з реальністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA та російські пропагандистські ЗМІ.

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У Росії стався вибух на танкері з аміаком

Аварія сталася на судні "Еко-Візард", яке перебувало в процесі завантаження у порту Усть-Луга. За попередньою інформацією, вибух стався у районі машинного відділення, що призвело до витоку рідкого аміаку.

Операцію з навантаження негайно зупинили, 23 членів екіпажу евакуювали, до місця події прибули аварійні бригади. Місцева влада запевняє, що загрози довкіллю немає, однак подібні заяви часто лунають у Росії автоматично. Реальні екологічні наслідки можуть проявитися пізніше.

Причини вибуху ще офіційно не встановлено. Серед основних версій – технічна несправність або навмисна диверсія.

Судно "Еко-Візард" перебуває під прапором Ліберії і прибуло до російського порту з бельгійського Антверпена.

Довідка: порт Усть-Луга має стратегічне значення для Росії: саме звідси здійснюється значна частина експорту хімікатів, зокрема аміаку. З початком повномасштабного вторгнення в Україну він став одним із головних логістичних вузлів Москви для обходу західних санкцій.