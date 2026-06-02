Коментарі користувачів соцмереж зібрав 24 Канал.

Користувачі обурені розгортанням наметів у метро

Після чергової масованої атаки Росії на столицю у соцмережах з'явилися понад десяток повідомлень від киян, які провели ніч у метро. Люди скаржаться на переповнені станції та нестачу місць в укриттях, а також на великі намети, які, за словами користувачів, займають простір, де могли б розміститися ще кілька людей.

Розмови людей: мажорам палаточнікам має бути заборонений вхід в метро, треба створювати петицію, або хай пускають до себе як мінімум 3, або геть. Жінка порізала чоловіку палатку, бо він зайняв її постійне місце, де до нього завжди лежало 4 людини,

– пише у Threads користувачка gnomoverzhets.

У дописах користувачі зазначають, що через велику кількість людей на станціях було складно знайти місце, аби присісти. Інші громадяни наголошують, що у таким умовах у підземці відчували сильний дискомфорт, задуху та тривогу, тому у своїх дописах закликали владу шукати способи покращення умов перебування в укриттях під час тривалих атак.



Кияни ховаються від обстрілів у метро / Фото prostokarisha

Частина громадян у мережі звертається до місцевої влади та метрополітену із вимогою вирішити проблему із нестачею місць в укриттях, зокрема врегулювати використання наметів у метро під час повітряних тривог.

Також у соцмережах активно обговорюють ідею залишати на ніч на станціях потяги із відчиненими вагонами. На думку авторів такої пропозиції, це дозволило б створити додаткові місця для людей, які ховаються від обстрілів, а також частково розвантажити переповнені платформи.

Деякі люди підтримали ідею із наметами

Втім, чимало користувачів виступили на захист наметів, стверджуючи, що вони не завжди займають більше місця, ніж люди зайняли б без них.

За словами киян, намети допомагають організувати простір для сімей із дітьми та домашніми тваринами, а також захищають від протягів і дають можливість бодай трохи відпочити під час багатогодинного перебування в укритті.

Деякі мешканці столиці зазначають, що користуються наметами в метро вже кілька років і раніше це не викликало суспільного обурення. Вони вважають, що нинішня дискусія пов'язана насамперед із різким зростанням кількості людей, які почали спускатися в укриття під час останніх масованих атак.

24 Канал намагається отримати коментар щодо ситуації, що склалась в ніч на 2 червня, від Київської міської державної адміністрації та Київського метрополітену.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів.

Наслідки атаки фіксуються у Подільському, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Солом'янському районах столиці. Під атакою ворога опинились житлові будинки, об'єкти нежитлової забудови, автівки, комунальне підприємство, складські приміщення. Пожекуди спалахнули пожежі.

Станом на ранок 2 червня відомо про 58 постраждалих, серед них двоє дітей. 40 поранених медики госпіталізували. На жаль, внаслідок обстрілу загинули 4 людини.