Соответствующее заявление на брифинге по итогам Ставки Верховного главнокомандующего сделал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Сколько солдат потеряла российская армия за октябрь?

По словам главы государства, только благодаря работе украинских беспилотников в октябре удалось ликвидировать около 25 тысяч российских военных, причем эти потери имеют видеоподтверждение.

Еще примерно 2 – 3 тысячи потерь фиксируют без такого подтверждения. Президент подчеркнул, что это – наибольшие потери российских сил за один месяц с начала полномасштабной войны.

Мы постоянно увеличиваем количество беспилотников на фронте, и соответственно – растут потери врага,

– подытожил Зеленский.

К слову, согласно информации Генштаба, только за предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали 1170 врагов.

Критические потери россиян за последнее время