Соответствующее заявление на брифинге по итогам Ставки Верховного главнокомандующего сделал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Сколько солдат потеряла российская армия за октябрь?
По словам главы государства, только благодаря работе украинских беспилотников в октябре удалось ликвидировать около 25 тысяч российских военных, причем эти потери имеют видеоподтверждение.
Еще примерно 2 – 3 тысячи потерь фиксируют без такого подтверждения. Президент подчеркнул, что это – наибольшие потери российских сил за один месяц с начала полномасштабной войны.
Мы постоянно увеличиваем количество беспилотников на фронте, и соответственно – растут потери врага,
– подытожил Зеленский.
К слову, согласно информации Генштаба, только за предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали 1170 врагов.
Критические потери россиян за последнее время
Украинские Силы обороны продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре врага. Так, 6 ноября ВСУ уничтожили российскую базу хранения и запуска "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта.
В ту же ночь, 6 ноября, подразделения ССО нанесли серию ударов по логистическим объектам противника на территории временно оккупированного Крыма. В частности, дроны попали в нефтебазу "Гвардейская", где уничтожили заполненный топливом резервуар РВС-400.
Также беспилотники ССО нанесли точные удары по нескольким нефтебазам и складам горюче-смазочных материалов в Симферополе и вблизи поселка Битумное.
Параллельно на территории самой России активизировалось движение сопротивления "Свобода России". Его участники недавно сообщили об уничтожении десятков локомотивов, которые использовались для транспортировки оружия, боеприпасов и техники на линию фронта.