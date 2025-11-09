Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 151 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 9 листопада?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 151 070 (+970);
  • танків – 11 335 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
  • артилерійських систем – 34 340 (+19);
  • РСЗВ – 1538 (+0);
  • засобів ППО – 1239 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
  • крилатих ракет – 3926 (+8);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
  • спеціальної техніки – 3993 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу

Втрати ворога: останні новини