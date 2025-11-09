Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 151 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 9 листопада?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 151 070 (+970);
- танків – 11 335 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
- артилерійських систем – 34 340 (+19);
- РСЗВ – 1538 (+0);
- засобів ППО – 1239 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
- крилатих ракет – 3926 (+8);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
- спеціальної техніки – 3993 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу
Втрати ворога: останні новини
8 листопада Генштаб повідомляв, що українські захисники знищили 1190 російських військових.
У жовтні 2025 року російська армія зазнала рекордних втрат, розповів президент Зеленський. Лише завдяки роботі українських безпілотників було знищено близько 25 тисяч окупантів, що зафіксовано на відео. Ще приблизно 2 – 3 тисячі ліквідованих фіксують без такого підтвердження.
Також українські дрони продовжують успішно атакувати вглиб Росії. Так, 6 листопада ГУР атакувало нафтохімічний завод у Башкортостані, який виготовляв продукцію для російської армії та ОПК.