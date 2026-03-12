В то же время он признал, что Киев находится под значительным политическим давлением в международных переговорах. Об этом сообщает Politico.

Смотрите также Зеленский неоднозначно прокомментировал приезд венгерской делегации в Украину

Какое заявление сделал Зеленский?

В своем комментарии Зеленский отметил, что позиция Орбана фактически помогает Кремлю, ведь создает препятствия для европейской помощи Украине.

Он открыто раскритиковал премьера Венгрии за блокирование санкций против России и финансовой помощи Киеву. По мнению президента, действия венгерского лидера фактически играют на руку Кремля.

"Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает сегодня – он не атакует ракетами или беспилотниками нашу территорию", – отметил Зеленский, добавив, что Орбан также полностью разделяет российские пропагандистские нарративы.

По словам президента, если одна страна продолжает блокировать совместные решения, Евросоюз должен иметь альтернативный механизм финансирования и поддержки Киева.

Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что без стабильной помощи ЕС Украине будет значительно сложнее противостоять российской агрессии, поэтому европейские лидеры должны найти способ избежать политического блокирования.

Зеленский также отметил, что Украина сейчас находится в сложной дипломатической ситуации.

По его словам, давление на Киев остается одним из самых сильных за все время войны, ведь партнеры одновременно ожидают прогресса на фронте и политических решений относительно будущего мирного урегулирования.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, но он возможен только при условии усиления давления на Россию.

Что известно об украинско-венгерских отношениях?