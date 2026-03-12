Водночас він визнав, що Київ перебуває під значним політичним тиском у міжнародних переговорах. Про це повідомляє Politico.

Яку заяву зробив Зеленський?

У своєму коментарі Зеленський наголосив, що позиція Орбана фактично допомагає Кремлю, адже створює перешкоди для європейської допомоги Україні.

Він відкрито розкритикував прем'єра Угорщини за блокування санкцій проти Росії та фінансової допомоги Києву. На думку президента, дії угорського лідера фактично грають на руку Кремля.

"Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні – він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію", – зазначив Зеленський, додавши, що Орбан також повністю поділяє російські пропагандистські наративи.

За словами президента, якщо одна країна продовжує блокувати спільні рішення, Євросоюз повинен мати альтернативний механізм фінансування і підтримки Києва.

Нам і Європі, нам усім потрібен цей план Б. Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи,

– заявив президент.

Він підкреслив, що без стабільної допомоги ЄС Україні буде значно складніше протистояти російській агресії, тому європейські лідери мають знайти спосіб уникнути політичного блокування.

Зеленський також зазначив, що Україна нині перебуває у складній дипломатичній ситуації.

За його словами, тиск на Київ залишається одним із найсильніших за весь час війни, адже партнери одночасно очікують прогресу на фронті та політичних рішень щодо майбутнього мирного врегулювання.

Президент наголосив, що Україна прагне справедливого миру, але він можливий лише за умови посилення тиску на Росію.

Що відомо про українсько-угорські відносини?