Приїзд делегації з Будапешта прокоментував і Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Як президент висловився про переговорників з Угорщини?
Глава держави зазначив, що йому невідомо, що в Україні робить угорська делегація. У коментарі журналістам він розповів про деталі перебування представників країни у Києві.
У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони схарактеризували це як, приватна поїздка,
– сказав Зеленський.
До речі, перед цим речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив журналістам, що цю групу людей не можна називати "делегацією", адже в Україні вона не має офіційного статусу і для неї не заплановано жодних офіційних зустрічей.
Чому Будапешт ніяк не вгамується зі своєю "Дружбою"?
Варто зауважити, що цей трубопровід залишається ключовим джерелом російської нафти для Угорщини, забезпечуючи значну частину сировини для її нафтопереробної промисловості. Будапешт наголошує, що після загострення ситуації на Близькому Сході значення цієї магістралі суттєво зросло для енергетичної стабільності країни.
Однак його пошкодження на територоїї України призупилило транзит нафти. Так, Угорщина висуває Києву жорсткі ультиматуми. А прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий "силою" зламати так звану "українську нафтову блокаду".
Йдеться, зокрема про блокування Угорщиною пакету фінансової допомоги обсягом 90 мільярдів євро. Зі свого боку Володимир Зеленський зазначав, що технічне відновлення магістралі можливе за 1 – 1,5 місяці, однак ситуація ускладнюється через російські обстріли.
А от прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію Угорщини, погрожуючи, що Братислава може перехопити блокування 90-мільярдного кредиту ЄС для України після квітневих виборів в Угорщині, якщо транзит не відновиться.