Приїзд делегації з Будапешта прокоментував і Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Як президент висловився про переговорників з Угорщини?

Глава держави зазначив, що йому невідомо, що в Україні робить угорська делегація. У коментарі журналістам він розповів про деталі перебування представників країни у Києві.

У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони схарактеризували це як, приватна поїздка,

– сказав Зеленський.

До речі, перед цим речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив журналістам, що цю групу людей не можна називати "делегацією", адже в Україні вона не має офіційного статусу і для неї не заплановано жодних офіційних зустрічей.

