Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие преимущества ракет PAC-3?

По словам Минобороны, ракеты PAC-3 являются одним из ключевых элементов защиты украинского неба.

Во-первых, эти ракеты способны перехватывать российскую баллистику, в частности "Искандеры", гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы". PAC-3 имеет длину около 5 метров и диаметр 25 сантиметров: ракета поражает цель путем прямого столкновения "hit-to-kill", то есть кинетическим ударом большой мощности.

Это гарантирует не только повреждение, а полное уничтожение боеголовки, что уменьшает риск повреждений критической инфраструктуры.

Во-вторых, эти противоракеты имеют высокую маневренность. По данным Минобороны, ракета РАС-3 развивает скорость до 6170 километров в час, весит всего 218 килограммов, а также оборудована активной радиолокационной головкой самонаведения.

Благодаря этому ракета может выполнять резкие маневры, менять траекторию, эффективно перехватывать быстро движущиеся цели,. К тому же PAC-3 работает независимо от наземной станции подсветки цели.

Еще одним преимуществом стало большое количество ракет в установке. Известно, что одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3, то есть один комплекс может уничтожить до 16 целей без перезарядки. В то же время заряженный ракетами PAC-2, он способен поразить максимум четыре цели, потому что каждый из четырех контейнеров содержит только одну ракету.

Кроме этого, речь идет о большой дальности действия. Так, ракета РАС-3 СRI имеет дальность действия до 45 килограммов, высоту – до 12 километров. Между тем РАС-3 MSE имеет еще большие показатели, благодаря чему комплекс Patriot может эффективно защищать от баллистических ракет любой украинский город.

