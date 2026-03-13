Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Какие преимущества ракет PAC-3?
По словам Минобороны, ракеты PAC-3 являются одним из ключевых элементов защиты украинского неба.
Во-первых, эти ракеты способны перехватывать российскую баллистику, в частности "Искандеры", гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы". PAC-3 имеет длину около 5 метров и диаметр 25 сантиметров: ракета поражает цель путем прямого столкновения "hit-to-kill", то есть кинетическим ударом большой мощности.
Это гарантирует не только повреждение, а полное уничтожение боеголовки, что уменьшает риск повреждений критической инфраструктуры.
Во-вторых, эти противоракеты имеют высокую маневренность. По данным Минобороны, ракета РАС-3 развивает скорость до 6170 километров в час, весит всего 218 килограммов, а также оборудована активной радиолокационной головкой самонаведения.
Благодаря этому ракета может выполнять резкие маневры, менять траекторию, эффективно перехватывать быстро движущиеся цели,. К тому же PAC-3 работает независимо от наземной станции подсветки цели.
Еще одним преимуществом стало большое количество ракет в установке. Известно, что одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3, то есть один комплекс может уничтожить до 16 целей без перезарядки. В то же время заряженный ракетами PAC-2, он способен поразить максимум четыре цели, потому что каждый из четырех контейнеров содержит только одну ракету.
Кроме этого, речь идет о большой дальности действия. Так, ракета РАС-3 СRI имеет дальность действия до 45 килограммов, высоту – до 12 километров. Между тем РАС-3 MSE имеет еще большие показатели, благодаря чему комплекс Patriot может эффективно защищать от баллистических ракет любой украинский город.
Итальянская компания Leonardo планирует испытать свой новый купол противовоздушной обороны Michelangelo в боевых условиях на территории Украины. Результаты испытания могут стать основой сертификации системы по стандартам НАТО.
Компания уверяет, что новейшая система предназначена для перехвата, отслеживания и уничтожения различных воздушных целей. В частности, это касается баллистики, гиперзвуковых ракет, массированных налетов БпЛА и целей, летящих на низких высотах.
Ключевым элементом является модуль МС5. В целом система позволяет оборонять границы "мертвой зоны" длиной 10 – 15 километров от атак различными целями.