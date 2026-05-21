Об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какие новые правила проекта по ПВО?

В четверг, 21 мая, стало известно, что Кабмин обновил правила экспериментального проекта по созданию групп ПВО на базе добровольческих формирований территориальных общин, который действует с 2025 года.

Чтобы повысить эффективность системы ПВО, правительство привлечет к проекту органы местного самоуправления, которые смогут напрямую финансировать группы противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований общин.

Кроме того, общинам позволят направлять средства на закупку техники, дронов, топлива и другого необходимого обеспечения, а также на выплату вознаграждений участникам групп за подтвержденное уничтожение или поражение вражеских воздушных целей.

Таким образом общины смогут быстрее реагировать на воздушные угрозы и эффективнее усиливать защиту критической инфраструктуры без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Свириденко добавила, что координацию и оперативное управление такими группами и в дальнейшем будут осуществлять Воздушные силы ВСУ, а их участники будут работать по правилам и стандартам Вооруженных сил Украины.

Заметим, что только в ночь на 20 мая Россия атаковала мирные украинские города баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами различных типов, включая "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сумели сбить или нейтрализовать 31 вражеский БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых обломков на 6 локациях.

Противовоздушная оборона Украины: последние новости

21 мая Владимир Зеленский сообщил, что в областях, которые имеют границу с Беларусью усилят системы противовоздушной обороны.

В то же время министр обороны Михаил Федоров отметил, что сейчас Украина имеет важную стратегическую цель – достичь 95% стабильной эффективности перехвата воздушных вражеских целей. За четыре месяца процент сбивания вражеских целей дронами-перехватчиками увеличился вдвое, одновременно Россия начала выпускать на Украину на 35% больше ударных беспилотников.

Федоров также отметил, что улучшение систем защиты неба от вражеских целей является системным процессом, который предусматривает в частности анализ и разбор действий противника и реагирования Сил обороны после их завершения. Здесь стоит вспомнить процедуру After Action Review, которая заработала в Украине в конце февраля этого года.

Также недавно стало известно, что США планируют заменить дефицитные ракеты PAC-3 MSE на более дешевые LCI, которые способны уничтожать цели в 5 раз экономнее. Интересно, что эти ракеты можно будет запускать из имеющихся установок Patriot без дополнительных модернизаций. Оружие могут изготовить уже к 2027 году. Эксперты отмечают, что для Украины это хорошая новость, как и снижение спроса на PAC-3 MSE. Впрочем, они сомневаются, что это оружие "светит" нам в ближайшие несколько лет, даже если в 2027 начнется серийное производство LCI.