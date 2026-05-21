Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 мая.

К теме Когда-то мечтал об этом, – Лукашенко заявил о российских "Искандерах" в Беларуси

Что сказал Зеленский об усилении ПВО на границе с Беларусью?

Украинский лидер отметил, что получил много вопросов по защите от общин, граничащих с Беларусью. По словам Зеленского, конечно, надо очень сильно усилить ПВО – именно так, как сказали люди.

Министр обороны Украины знает этот приоритет – должно быть распределение дополнительного оборудования, он будет. Есть эта способность. Ожидаю доклад по результатам,

– сказал президент.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Глава государства также подчеркнул, что финансирование для всех оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении тоже есть.

"Если есть вопросы, актуальные, вопрос техники, ресурса и общины могут сами выполнить то, что необходимо, правительство должно это обеспечить, профинансировать, помочь", – заметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал об усилении ПВО в громадах на границе с Беларусью / Видео с ютуб-канала Офиса Президента

Кстати, советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что полноценное наступление из Беларуси сейчас не выглядит реалистичным, если исходить из того, как развивается война на этом этапе. Однако, по мнению чиновника, из-за эскалации с возможным наступлением Кремль пытается окончательно забрать у Александра Лукашенко даже минимальное пространство для маневра и коммуникаций с западными партнерами.

Что известно о потенциальном наступлении со стороны Беларуси?

Владимир Зеленский 20 мая заявил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область. Президент подчеркнул, что Украина принимает превентивные меры для усиления защиты и активизации дипломатических усилий в отношении Беларуси.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть втянута в войну только в случае агрессии на ее территории. Диктатор также выразил "готовность" встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений.

Стоит отметить, что СБУ и Силы обороны начали беспрецедентные меры безопасности в северных областях Украины для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Привлеченные подразделения проводят проверку граждан, обзор территорий, усиленное патрулирование и установление блокпостов.