Про це повідомляє Politico. В їхній статті сказано, що Київ уже відчуває наслідки рішень США воювати проти Ірану.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну?

Співрозмовники, з якими говорили журналісти, не мають оптимізму. 10 високопоставлених європейських чиновників і два американські законодавці впевнені: розширення війни США проти Ірану конфліктує із залежністю Києва від контрактів на постачання систем ППО американського виробництва.

Війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, які відчайдушно потрібні Україні, ставить під загрозу майбутні поставки та загрожує здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам. США та їхні союзники з країн Перської затоки витратили сотні ракет Patriot, збивши іранські балістичні ракети та атакуючи безпілотники, вичерпавши запаси, які могли потрапити до України,

– мовиться в ЗМІ.

Там навели найбільші побоювання:

Росія може перехопити ініціативу, доки США і Європа будуть відволікатися на іншу війну. Кремль може спробувати спустошити більше цивільної інфраструктури України та спробувати перемістити лінію фронту. За словами німецького чиновника, мляві поставки зброї до України у листопаді та грудні значною мірою сприяли руйнуванню енергетичної інфраструктури України.

Під загрозою може опинитися постачання зброї в Україну загалом. Адже США та їхні союзники розширюють свої арсенали на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Якщо Путін і відчував якийсь тиск щодо переговорів раніше, – а я не зовсім розумію, чи відчував він це, то наразі він зник. США відволікаються та витрачають частину зброї, яку Європа хоче придбати для України. Це дуже похмурий сценарій,

– сказав один із європейських чиновників.

А посадовець однієї з країн НАТО висловився так: "Само собою зрозуміло, що Україна постраждає, оскільки США надаватимуть пріоритет національним потребам у найближчі місяці".

Сенатор-демократ Річард Блюменталь говорить, що Європа розчарована тим, що "труднощі зі збільшенням виробництва використовуються як виправдання для того, щоб не забезпечити більше".

"Існує багато плутанини щодо цього питання, якими будуть пріоритети для України порівняно з Близьким Сходом, і, зокрема, як довго і наскільки високим буде попит на ці боєприпаси", – заявив він.

А що кажуть в Україні?