Почему так, рассказал начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Почему не удалось сбить баллистику?
Большое количество беспилотников этой ночью было сбито, как и фактически все крылатые ракеты.
А вот ни одну из баллистических ракет, которые россияне запускали с Курщины и ВОТ Донетчины, сбить не удалось. Их было 7 – это "Искандер-М" и С-400.
Они летели на Полтавскую и Запорожскую области. В частности, сильно от баллистического удара пострадало Запорожье.
По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты. Удар пришёлся по прифронтовым территориям – это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по баллистике работать может система Patriot, которую мы так нуждаемся масштабировать,
– отметил Игнат.
К слову, недавно президент Зеленский отмечал, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot. Ресурсы США и производителей ПВО постепенно истощаются.
Что известно об атаке на Украину?
Всего ночью над Украиной фиксировали 426 российских средств воздушного нападения, из которых силы ПВО сбили или подавили 390 целей. К сожалению, есть попадания на 22 локациях, в частности пострадали Полтава и Запорожье.
В Полтаве погибли два человека, еще есть много раненых. Разрушениям подверглись жилые дома и отель. А в Запорожье тоже есть жертва – это молодой переселенец, его жену забрали в больницу.
Между тем днем атака продолжается. Взрывы прогремели в Киевской, Винницкой и Тернопольской областях.