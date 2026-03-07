Кроме того, эта российская ракета устойчива к РЭБ-системам. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Валерий Романенко, отметив, что сбивать ее можно двумя путями.

На что способна "Изделие-30" и чем отличается от Х-101?

Военный эксперт объяснил, что "Изделие-30" – упрощенная ракета, которую создавали на коммерческих деталях иностранного производства. Поскольку ракета коммерческая, никаких ограничений на приобретение таких деталей нет.

Романенко отметил, что "Изделие-30" достаточно дешевые и, соответственно, у нее хуже характеристики. Изделия, которые подлежат лицензированию и применяются в военном деле, как правило, имеют лучшие характеристики, ведь их производит частная фирма.

Ее редко применяют, потому что нет большого серийного производства. В общем ракета соответствует примерно характеристикам Х-101: размах крыльев примерно 3 метра, боевая часть 800 килограммов. Это сделано благодаря резкому уменьшению дальности,

– заметил он.

То есть у ракеты Х-101 дальность 5,5 тысяч километров. Так заявили россияне. Хотя это не совсем правда, но все равно большая дальность. А "Изделие-30" имеет дальность всего 1500 километров. Поскольку она требует меньше топлива, оккупанты сделали на ней большую боевую часть.

Справка. В ГУР сообщили, что "Изделие-30" разработана ОКБ "Звезда". Между тем отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе.

Военный эксперт также рассказал, что "Изделие-30" – это ракета авиационного базирования, то есть запускать ее можно только с ТУ-160 и ТУ-95СМ, которые взлетают с аэродромов "Энгельс" или "Оленья". Эти ракеты взлетают, затем залетают на расстояние 200 – 300 километров от Украины и осуществляют пуск.

Достать носители на таком расстоянии мы не можем ничем. Однако есть вопрос, насколько целесообразно ради одной ракеты поднимать целый истребитель,

– заметил он.

Навигационная система этой ракеты оснащена блоком "Комета М-12", она содержит 12 патч-антенн. Чем их больше, тем ракеты устойчивее к системам РЭБ. Поэтому "Изделие-30" заглушить системами радиоэлектронной борьбы практически невозможно. Однако есть и альтернативные методы сбития.

Романенко добавил, что сбивать ракету "Изделие-30" можно зенитными ракетами комплексов NASAMS, IRIS-T, или з других ЗРК, если есть искусный стрелок. Хотя это трудно, но возможно, потому что скорость ракеты не превышает 800 – 900 километров. Однако таких комлексов в Украине есть ограниченное количество, поэтому главное противодействие – самолеты-истребители F-16, французские Mirage или украинская авиация.

Заметьте! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан также отметил, что в последнее время украинская ПВО существенно усилилась с помощью западных самолетов. Нам поставляют ракеты "воздух – воздух", которые будут сбивать "Изделие-30".

Что известно об ударе по Харькову этой ракетой?