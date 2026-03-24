Крім того, якщо літають "Шахеди" з такими швидкостями, то F-16 досить зручно збивати їх за допомогою своїх гармат. Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що Україна впорається зі збільшенням кількості безпілотників, які літають з великими швидкостями.
"Я думаю, ми з цією проблемою впораємося. Мене більше лякає те, що найближчим часом, найімовірніше, ми будемо відчувати гострий дефіцит ракет PAC-3, які здатні збивати балістику", – сказав він.
Однак Україна працює над тим, щоб у належний спосіб відповідати на ці загрози. Зокрема, знищують ракетні комплекси "Бастіон" в Криму, які запускають "Циркони".
Зверніть увагу! Вночі 24 березня Сили оборони України вдарили по російському береговому ракетному комплексу "Бастіон-М" у Криму. Дрон знищив пускову установку "Циркон" та дві дорогі ракети. Також відомо про втрати серед особового складу росіян. Семеро військових загинули або були поранені.
Як Росія модернізує "Герані"?
Журналісти Forbes зауважили, що Росія розганяє "Герані" до 500 кілометрів на годину. Мовиться про російські аналоги "Шахедів". "Герань-2" був "стандартним" дроном. А на "Герань-3", який почав з'являтися в червні 2025 року, встановлено турбореактивний двигун Telefly китайського виробництва. Це дозволяє йому розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину.
Вже на початку січня 2026 року росіяни почали використовувати БпЛА "Герань-5". Цей безпілотник має довжину приблизно 6 метрів і розмах крил – близько 5,5 метра. Зазначається, що його більший планер дозволяє йому нести корисне навантаження вибухівки вагою приблизно 90 кілограмів з дальністю ураження близько 1000 кілометрів на швидкості близько 600 кілометрів на годину.
У ЗМІ припустили, що окупанти виготовляють свої ударні дрони швидшими, щоб випередити українські перехоплювачі "Шахедів".