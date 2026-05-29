Вони з'ясували цікаві факти. Деталі розповів "Мілітарний".

Про що свідчать уламки "Орешніка"?

На брифінгу продемонстрували уламки "Орешніка". І там знайшли білоруські компоненти та елементну базу, виготовлену до 2017 року.

"Частина корпусу ракети від'єдналася під час польоту та не згоріла, що дозволило детально вивчити її компоненти. Зокрема, вцілів процесорний блок і плата головного комп'ютера, які керують польотом та передають сигнали на рулі й двигуни", – деталізувало ЗМІ.

І це важливо, адже старі компоненти в ракеті спростовують твердження росіян про те, що "Орешнік" – нібито новітня розробка.

Фактично ракета є продуктом глибокої модернізації вже наявних радянських або російських ракетних систем, в конструкцію яких внесли певні технологічні зміни. Усі друковані плати та мікросхеми, знайдені всередині процесорного блока, були виготовлені у період із 2014 до 2016 року,

– йдеться в статті.





Уламки "Орешника" / Фото "Мілітарний"

В цій ракеті не виявили нових американських, китайських чи європейських деталей. На відміну від російських безпілотників.

Усі знайдені електронні компоненти мають виключно російське та білоруське походження – як-от елементи виробництва мінського заводу "Интеграл", одного з найбільших виробників мікроелектроніки у Східній Європі.

А от основну частину елементної бази виготовляють на підприємствах у Москві та Підмосков'ї.

Радник президента з санкційної політики Владислав Власюк додав: хоча точність "Орєшніка" низька, та не варто його недооцінювати.