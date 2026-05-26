Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу про свою гіпотезу, скільки взагалі в Росії може бути таких ракет. Ймовірно, вони використовують ще ті засоби, які виробили багато років тому.

Скільки ракет "Орешник" в Росії?

За словами Криволапа, грубо кажучи, ще у 2012 році росіяни фактично "відрізали кусок" твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" та зробили з неї РС-26 "Рубіж". Потім все це назвали "Орешник".

Росіяни провели 4 – 5 початкових випробувань. Але зрештою "Рубіж" так і не надійшов на озброєння. Проєкт виявився надто дорогим.

Для випробувань були заготовлені приблизно 8 – 12 ракет. 4 – 5 вони використали на перших випробуваннях. Ця кількість і залишилася. У 2018 році проєкт закрили через безперспективність. Ракета вийшла дуже дорогою. Якби було серійне виробництво, то вона коштувала б 50 мільйонів доларів. Ціна одинарних варіантів – десь 80 мільйонів,

– розповів Криволап.

На його думку, росіяни зараз і використовують ті ракети, які залишилися ще з 2010-х років. Можна також припустити, що РФ зараз не має налагодженого виробництва цієї ракети.

Скільки у них зараз може бути цих ракет? Можливо, одна. Можливо, дві. З часом дізнаємося, на що спроможні росіяни. Але немає відчуття, що тут щось серйозне,

– підкреслив Криволап.

Зверніть увагу! У ГУР повідомляли, що станом на квітень 2026 року Росія мала на озброєнні до 10 ракет "Орешник".

Удар "Орешником" по Україні: що відомо?

В ніч на 24 травня російські окупанти запустили балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Білій Церкві на Київщині. Відомо, що під атакою опинився гаражний кооператив. Повідомляли про пожежу у щонайменше трьох гаражах.

OSINT-аналітики повідомляли, що росіяни могли запустити ще й другу ракету "Орешник". Вона несподівана впала в районі тимчасово окупованої Авдіївки або Ясинуватої, які розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Вперше Росія застосувала ракету "Орешник" 21 листопада 2024 року. Тоді ймовірною ціллю був Південмаш, але росіяни промахнулися. Вдруге ворог запустив "Орешник" по околицях Львова. Тоді під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.