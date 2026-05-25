Про це повідомили в Defense Express.

Дивіться також Росія вперше застосувала ракету "Орешник" так близько до Києва, – FT

Скільки балістичних ракет "Орешник" має Росія?

Російські окупанти за всю війну тричі вдарили по Україні БРСД "Орешник". Атака 24 травня та використання такої зброї може свідчити про збільшення виробництва.

Між першим ударом по Дніпру і другим по Львову пройшло 13,5 місяців, але після цього, коли ворог завдав удару "Орешником" по Білій Церкві – всього 4,5 місяці.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ще у 2025 році українська влада повідомила, що Росіяни планують виготовити 6 БРСД "Орешник" у 2026 році, проте за даними ГУР, які повідомили для NV, станом на квітень цього року ворог вже мав у запасі до 10 таких ракет.

Попри пуски, виробництво "Орешника" досі перебуває у мінімальній кількості. Росія може створити 1 ракету приблизно за 2 – 2,5 місяці.

Тобто оцінка початку року з великою долею ймовірності залишається в силі – 3 або 4 "Орешника" в арсеналі росіян станом на кінець травня,

– заявили у Defense Express.

Чи могла Росія запустити одразу 2 "Орешника"?

У мережі поширювалася інформація, що в ніч на 24 травня окупаційні війська випустили по Україні два "Орешника". Втім, у Повітряних силах ЗСУ наразі офіційно підтвердили лише один запуск.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що інформація щодо можливого другого запуску поки що відсутня. За його словами, у разі появи нових даних – з'явиться офіційне повідомлення.

Також Юрій Ігнат додав, що наразі немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень "Орешником" позицій російських військ.