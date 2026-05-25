Сколько баллистических ракет "Орешник" имеет Россия?

Российские оккупанты за всю войну трижды ударили по Украине БРСД "Орешник". Атака 24 мая и использование такого оружия может свидетельствовать об увеличении производства.

Между первым ударом по Днепру и вторым по Львову прошло 13,5 месяцев, но после этого, когда враг нанес удар "Орешником" по Белой Церкви – всего 4,5 месяца.

Еще в 2025 году украинская власть сообщила, что Россияне планируют изготовить 6 БРСД "Орешник" в 2026 году, однако по данным ГУР, которые сообщили для NV, по состоянию на апрель этого года враг уже имел в запасе до 10 таких ракет.

Несмотря на пуски, производство "Орешника" до сих пор находится в минимальном количестве. Россия может создать 1 ракету примерно за 2 – 2,5 месяца.

То есть оценка начала года с большой долей вероятности остается в силе – 3 или 4 "Орешника" в арсенале россиян по состоянию на конец мая,

– заявили в Defense Express.

Могла ли Россия запустить сразу 2 "Орешника"?

В сети распространялась информация, что в ночь на 24 мая оккупационные войска выпустили по Украине два "Орешника". Впрочем, в Воздушных силах ВСУ пока официально подтвердили только один запуск.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 каналу, что информация о возможном втором запуске пока отсутствует. По его словам, в случае появления новых данных – появится официальное сообщение.

Также Юрий Игнат добавил, что пока нет подтвержденной информации о возможных поражений "Орешником" позиций российских войск.