Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times (FT).

У чому особливість удару "Орешником"?

Атака сталася через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський та посольство США попередили про загрозу масштабного удару.

Раніше Росія вже двічі застосовувала ракети "Орешник" проти України. Перший удар був по Дніпру 21 листопада 2024 року, другий – по інфраструктурі Львівської області поблизу польського кордону 9 січня цього року.

Удар 24 травня став найближчим до столиці.

За даними місцевої влади, в Білоцерківському районі пошкоджень зазнали гаражний кооператив і будівля одного з неназваних підприємств. Після влучання спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли щонайменше три гаражі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Як зазначають у FT, запуски "Орешника" розглядають як політичний сигнал, покликаний залякати Україну та її західних союзників. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака "ймовірно мала продемонструвати силу для внутрішньої аудиторії, але натомість лише підтверджує слабкість Путіна". За його словами, навіть росіяни бачать, що очільник Кремля програє.

Міністерство оборони Росії заявило, що під час удару застосувало кілька ракет "Орешник", а також балістичні ракети "Іскандер" і "Кинджал" та крилаті ракети "Циркон". У Москві стверджують, що цілями нібито були "командні пункти" Сухопутних військ і військової розвідки України.

У відомстві також заявили, що атака стала "відповіддю" на удари України по цілях на території Росії, які Москва називає цивільними.

Українські сили ППО намагалися перехоплювати частину ракет. За словами мера Києва Віталія Кличка, пошкодження зафіксовані в усіх районах. У місті спалахнули пожежі, а над столицею стояв густий дим. На світанку також стало видно значні руйнування житлових, комерційних та урядових будівель, зокрема Кабінету Міністрів, МЗС, Національного художнього музею та музею Чорнобиля на Подолі.

Варто зазначити, що ця атака відбулася через десять днів після попереднього масованого обстрілу України, під час якого Росія за добу випустила по українських містах десятки ракет і понад 1400 дронів. Тоді внаслідок прямого влучання ракети Х-101 у житловий будинок у Києві загинули 24 людини.