Деталі атаки розібрали аналітики Defense Express.

Чи міг "Орешник" промахнутися?

У ніч на 24 травня російські війська втретє застосували балістичну ракету середньої дальності "Орешник" для удару по Україні. За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракета була запущена близько першої ночі та влучила у район Білої Церкви на Київщині.

Ця атака відбулася на тлі масштабного комбінованого удару по Україні, головною ціллю якого був Київ. Росіяни використали широкий спектр озброєння – від ударних дронів до крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет. Через це з'явилися припущення, що "Орешник" міг бути націлений саме на столицю, однак ракета відхилилася від курсу.

Втім, аналітики Defense Express допускають, що ціллю від початку могла бути Біла Церква, зокрема місцевий аеродром чи інші об'єкти інфраструктури. За даними OSINT-спільноти, ракета влучила по гаражному кооперативу. Згодом у Київській ОВА підтвердили пошкодження гаражів та будівель підприємства у Білоцерківському районі.

Експерти звертають увагу, що ефективність такого застосування "Орешника" залишається сумнівною. Російські військові блогери вже вкотре скаржаться, що ракета використовується без повноцінної бойової частини – у так званому "кінетичному варіанті". Проте, навіть без ядерного заряду ця зброя становить серйозну небезпеку для цивільного населення через потужність та низьку точність.

Крім того, аналітики Defense Express зазначають, що попередні удари "Орешником" також мали демонстративний характер. Вперше Росія застосувала цю ракету по Дніпру у листопаді 2024 року, тоді це оцінили як "репетицію" ядерного удару. Другий запуск відбувся поблизу Львова у січні 2026 року – ймовірно, для перевірки можливостей європейських систем спостереження та реагування.

Експерти також помітили, що проміжки між використанням "Орешника" скорочуються. Якщо між першим та другим ударами минув майже рік, то третя атака сталася вже через кілька місяців після другої. Це може свідчити що Росія нарощує виробництво таких ракет, хоча офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Україну 24 травня застосувавши майже 700 різних повітряних цілей. Зокрема, росіяни запустили 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Протиповітряна оборона змогли знищити 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників.