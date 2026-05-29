Они выяснили интересные факты. Детали рассказал "Милитарный".

Смотрите также Авиаэксперт раскрыл свою версию, где россияне взяли "Орешник" и сколько ракет осталось

О чем свидетельствуют обломки "Орешника"?

На брифинге продемонстрировали обломки "Орешника". И там нашли белорусские компоненты и элементную базу, изготовленную до 2017 года.

"Часть корпуса ракеты отсоединилась во время полета и не сгорела, что позволило детально изучить ее компоненты. В частности, уцелел процессорный блок и плата главного компьютера, которые управляют полетом и передают сигналы на рули и двигатели", – детализировало СМИ.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

И это важно, ведь старые компоненты в ракете опровергают утверждение россиян о том, что "Орешник" – якобы новейшая разработка.

Фактически ракета является продуктом глубокой модернизации уже имеющихся советских или российских ракетных систем, в конструкцию которых внесли определенные технологические изменения. Все печатные платы и микросхемы, найдены внутри процессорного блока, были изготовлены в период с 2014 по 2016 год,

– говорится в статье.





Обломки "Орешника" / Фото "Милитарный"

В этой ракете не обнаружили новых американских, китайских или европейских деталей. В отличие от российских беспилотников.

Все найденные электронные компоненты имеют исключительно российское и белорусское происхождение – например элементы производства минского завода "Интеграл", одного из крупнейших производителей микроэлектроники в Восточной Европе.

А вот основную часть элементной базы изготавливают на предприятиях в Москве и Подмосковье.

Советник президента по санкционной политике Владислав Власюк добавил: хотя точность "Орешника" низкая, не стоит его недооценивать.