Россияне обучают личный состав на оккупированных территориях применению дрона-перехватчика "Елка". Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на авиационного эксперта, директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского.
Смотрите также Россия испытывает новую ракету-дрон: военный эксперт сказал, реально ли им противодействовать
В чем угроза "Елки"?
По мнению эксперта, говорится о решении, которое работает в плоскости визуального захвата целей и может использоваться как средство противодействия украинским разведывательным дронам. В то же время Храпчинский считает, что опасность для Украины будет расти не из-за самого факта появления такой системы, а из-за возможности России быстро насытить ею значительные территории.
Храпчинский объяснил, что "Елка" относится к решениям, которые работают на малых высотах и базируются на визуальном контакте и визуальном захвате цели. По его мнению, это близко к тем подходам, которые уже применяют украинские силы, однако проблема заключается в ограниченной дальности работы таких систем.
"Елка" имеет те же проблемы – зависимость от метеоусловий и как следствие – плохое наведение и плохой захват цели. Отсутствуют дополнительные средства – радиолокационный захват. Это примитивное средство на малых высотах, которое может защищать,
– отметил эксперт, добавив, что главный риск связан с серийным производством и быстрым развертыванием.
Храпчинский подчеркнул, что Россия имеет больший ресурс для масштабирования таких решений, чем Украина. Именно поэтому, по словам Храпчинского, россияне могут быстрее создать большое количество мобильных огневых групп с подобными средствами, тогда как Украине будет сложнее повторить такой темп. Кроме того, они будут противодействовать украинским разведдронам на фронте.
Здесь угроза исключительно в масштабировании этой технологии и насыщении ею территории, – отмечает Храпчинский.
Отдельно эксперт обратил внимание на то, что Россия параллельно разворачивает систему контроля воздушного пространства. Говорится о башнях с различными сенсорами и средствами радиолокации, в частности антеннами фазированных решеток китайского производства, которые могут помогать заблаговременно выявлять воздушные цели и наводиться на них другими средствами.
Эксперт отмечает, что внедрение Россией этих систем будет мешать Украине, поэтому надо искать решение против эффективного видеозахвата российскими дронами.
Как дроны перехватчики используют на войне?
- Украинские оборонцы сбили российские реактивные "Шахеды" с помощью дронов-перехватчиков P1-SUN от SkyFall.
- P1-SUN – это украинский дрон разработки SkyFall, который способен работать на расстоянии до 33 км, имеет скорость до 310 км/ч и стоит чуть более 1000 долларов.
- В то же время Польша запланировала серийное производство мини-ракет Mark I для борьбы с дронами. Mark I оснащены оптико-электронной системой самонаведения, имеют инновационную боевую часть и могут поражать цели на расстоянии до двух километров.