Россияне обучают личный состав на оккупированных территориях применению дрона-перехватчика "Елка". Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на авиационного эксперта, директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского.

В чем угроза "Елки"?

По мнению эксперта, говорится о решении, которое работает в плоскости визуального захвата целей и может использоваться как средство противодействия украинским разведывательным дронам. В то же время Храпчинский считает, что опасность для Украины будет расти не из-за самого факта появления такой системы, а из-за возможности России быстро насытить ею значительные территории.

Храпчинский объяснил, что "Елка" относится к решениям, которые работают на малых высотах и базируются на визуальном контакте и визуальном захвате цели. По его мнению, это близко к тем подходам, которые уже применяют украинские силы, однако проблема заключается в ограниченной дальности работы таких систем.

"Елка" имеет те же проблемы – зависимость от метеоусловий и как следствие – плохое наведение и плохой захват цели. Отсутствуют дополнительные средства – радиолокационный захват. Это примитивное средство на малых высотах, которое может защищать,

– отметил эксперт, добавив, что главный риск связан с серийным производством и быстрым развертыванием.

Храпчинский подчеркнул, что Россия имеет больший ресурс для масштабирования таких решений, чем Украина. Именно поэтому, по словам Храпчинского, россияне могут быстрее создать большое количество мобильных огневых групп с подобными средствами, тогда как Украине будет сложнее повторить такой темп. Кроме того, они будут противодействовать украинским разведдронам на фронте.

Здесь угроза исключительно в масштабировании этой технологии и насыщении ею территории, – отмечает Храпчинский.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что Россия параллельно разворачивает систему контроля воздушного пространства. Говорится о башнях с различными сенсорами и средствами радиолокации, в частности антеннами фазированных решеток китайского производства, которые могут помогать заблаговременно выявлять воздушные цели и наводиться на них другими средствами.

Эксперт отмечает, что внедрение Россией этих систем будет мешать Украине, поэтому надо искать решение против эффективного видеозахвата российскими дронами.

Как дроны перехватчики используют на войне?