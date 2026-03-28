Виробництво може стати масовим та сягнути 10 тисяч ракет на рік. Про це повідомив польський оборонний гігант PGZ в Х.

Що потрібно знати про ракету?

У Польщі планують розгорнути серійне виробництво мініракет протиповітряної оборони Mark I, призначених для знищення безпілотників. Проєкт реалізують у межах співпраці польського оборонного концерну PGZ та естонської компанії Frankenburg Technologies.

Очікується, що виробництво досягне масштабів до 10 тисяч ракет на рік, що фактично створить "антишахедний конвеєр". Такий підхід покликаний розв'язати ключову проблему ППО – невідповідність вартості перехоплення дешевих дронів дорогими ракетами.

Ракета Mark I оснащена оптико-електронною системою самонаведення і працює за принципом "вистрілив і забув", що дозволяє зменшити навантаження на операторів. Крім того, вона має інноваційну бойову частину зі скляними фрагментами, ефективними проти легких дронів.

Серед заявлених характеристик – ураження цілей на відстані до 2 кілометрів і висоті до 1,5 кілометра, а також швидкий вихід на перехоплення завдяки твердопаливному двигуну.

Перші бойові випробування Mark I заплановані в Україні вже у квітні – червні 2026 року. На основі їх результатів планують масштабувати виробництво, а також розробити модернізовану версію Mark II з більшою дальністю ураження.

Випробування ракети Mark I / PGZ

Очікується, що запуск такого виробництва в Польщі дозволить сформувати потужний європейський центр протидії дронам і посилить захист як України, так і країн НАТО від масованих атак безпілотників.

