Військовий експерт Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що в України побудована така система, якої немає ні в кого у світі. Також важливо, що в українців є величезна мотивація.
Чому ЗСУ ефективніші за американців?
Павло Нарожний пояснив, що в України є унікальна система. Є радари від різних виробників, компаній, років виробництва, пов’язані в одну велику мережу. Відстежуються усі повітряні цілі, які з’являються у нашому небі. Це і розвідувальні дрони, і "Шахеди", і балістичні, і крилаті ракети.
Залежно від типу цілі приймаються рішення, чим саме її можна збити. Чи відправити туди реактивний літак формату МіГ-29 чи Mirage, чи збивати його ракетою IRIS-T, чи Patriot,
– підкреслив він.
Вкрай важливо, що в українських фахівців є величезна мотивація. Також вони розуміють, наскільки цінна кожна ракета. Американська армія воює на чужій території. Для них ракета Patriot вартістю 3, 5 мільйонів доларів не є такою дорогою.
Система Patriot – дуже бажана ціль для росіян. Вони готові стріляти по ній "Іскандером", балістичними ракетами, чим завгодно. Був один з етапів, коли обшивали системи Patriot, пускові установки і командні пункти спеціальними сталевими листами, щоб захистити їх від уламків при можливих ударах,
– сказав військовий експерт.
Для військових США вартість ракети нічого не означає. Тому вони готові стріляти по одному "Шахеду" двома-трьома ракетами з Patriot, не рахуючи їх, сподіваючись, що до складу підвезуть ще. У ЗСУ такого немає. Тому наші фахівці з Patriot на голову вищі від американців.
ЗРК Patriot для України: останні новини
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи припинили США постачати Україні ракети для Patriot. Адже на тлі війни на Близькому Сході були побоювання, що Україні не вистачить ППО, зокрема, ЗРК Patriot. За словами українського лідера, постачання не перекрили, однак цих ракет недостатньо для потреб України.
Видання The Washington Post пише, що військову допомогу для України від США можуть перенаправити на Близький Схід. Джерела ЗМІ повідомляють, що з України можуть перенаправити ракети-перехоплювачі ППО за програмою PURL. Зазначається, що "поставки PURL, імовірно, триватимуть, але майбутні поставки можуть не мати засобів протиповітряної оборони, тому що США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці".
Однак у Пентагоні коментують, що міністерство оборони "забезпечить, щоб збройні сили США, наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги". А посадовці НАТО сказали, що країни-партнери "продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України".