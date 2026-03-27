Чи можливо це юридично і як це вплине на оборону нашої держави ексклюзивно для 24 Каналу розібрали військові та політичні експерти. А в Офісі Президента чітко відповіли, чим загрожує така ініціатива.

Від чого залежить постачання зброї?

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів, що в сучасних геополітичних умовах складно робити точні прогнози щодо подальших постачань озброєння Україні, адже ситуація залишається нестабільною і залежить від багатьох зовнішніх факторів.

Він зазначив, що подібні прецеденти вже траплялися, зокрема, коли США перенаправляли окремі компоненти ППО до Ізраїлю замість України.

Очевидно, що є ще певні напрямки передачі безпосереднього озброєння Україні. І ключове те, що на сьогоднішній момент постачання відбувається.

Втім Ткачук вважає позитивним те, що нині Україна значною мірою отримує зброю не безплатно, а через механізм, за якого європейські країни фінансують її закупівлю у США.

Додамо. Мовиться про ініціативу PURL, коли європейські країни виділяють кошти, за які у США закуповується або замовляється озброєння для України. Американська сторона виступає постачальником і координує процес, а зброя передається або зі складів, або виробляється під ці замовлення.

Майор також вважає, що дії американської сторони частково можна пояснити економічною логікою, зокрема бажанням заробляти на продажі зброї та підтримувати власну оборонну промисловість.

Можливо, Трамп ще робить ставку на те, що він може стабілізувати ситуацію на Близькому Сході й з цього отримати бенефіти, хоча все вказує на зворотній якийсь ефект – що він насправді заганяє себе в певний кут,

– додав Трачук.

Він наголосив, що Україна вже адаптується до нових умов, нарощуючи власне виробництво озброєння та розвиваючи співпрацю з європейськими партнерами. Нині близько половини озброєння, яке використовують Сили оборони, є українського виробництва.

У разі скорочення допомоги від США це стане проблемою, однак Україна разом із союзниками шукає альтернативні рішення. Водночас точно спрогнозувати розвиток подій наразі неможливо, оскільки ситуація залишається "дуже нестабільною", і до різних сценаріїв потрібно бути готовими.

Чи можуть за Європейські кошти купити зброю не Україні?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив, що наразі у відкритому доступі немає чіткої інформації про те, як саме юридично та процедурно відбувається купівля і постачання американського озброєння, тому робити однозначні висновки щодо можливого перерозподілу коштів складно.

Не відомо, на якому етапі здійснюються розрахунки – до постачання чи після, а також як саме вибудувана вся система контрактів.

Експерт наголосив, що вже передана Україні зброя не підлягає жодним змінам у цьому контексті.

Те, що вже прибуло в Україну, це залишається в Україні. Це сто відсотків,

– підкреслив Городницький.

За його словами, основні питання можуть стосуватися саме майбутніх постачань. Адже раніше з'являлася інформація про обмеження доступу до американських складів, і зараз, ймовірно, пріоритет надається поповненню запасів армії США.

У зв'язку з цим нове озброєння, яке виробляється, насамперед може спрямовуватися для потреб самих Сполучених Штатів, а вже потім – союзникам, зокрема країнам НАТО та Україні.

У ситуації з можливим перенаправленням допомоги не йдеться про вилучення чи "привласнення" європейських коштів, вважає аналітик.

"Скоріше за все, просто всі контракти або домовленості будуть трішки призупинені, пригальмовані", і така практика є доволі типовою для оборонної сфери.

До того ж проблема затримок у постачанні існує вже давно: частина домовленостей, досягнутих ще у 2022 році, досі повністю не реалізована. Це стосується, зокрема, ракет, снарядів та іншого озброєння, яке неодноразово обіцяли Україні.

Подібної думки дотримується і військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що реалізувати сценарій повної зупинки передачі зброї буде вкрай складно з юридичного погляду.

Без штрафних санкцій у них точно не вийде,

– додав аналітик.

Він зауважив, що ризики дефіциту ракет для систем ППО обговорювалися й раніше, зокрема на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Відтак нинішня політика США частково є наслідком непродуманих рішень, які призвели до нових викликів як для самих американців, так і для їхніх союзників.

Підсумовуючи, Нарожний наголосив, що Україні разом із партнерами варто працювати над стабілізацією ситуації та збереженням безперебійної військової допомоги, попри наявні ризики та невизначеність.

Зверніть увагу! Україна ризикує залишитися без коштів для фінансування оборони проти Росії вже протягом найближчих двох місяців через затримки фінансування від західних союзників і невиконання умов МВФ. Кредит ЄС на 90 млрд євро заблокований прем'єр-міністром Угорщини через невідновлення транзиту російської нафти, новий транш МВФ залежить від ухвалення податкових змін у парламенті. У найгіршому сценарії НБУ може покривати лише зарплати військовим і базові державні послуги, тоді як постачання озброєння зі США наразі продовжуються.

Що кажуть в Офісі Президента?

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що інформація про можливе перенаправлення частини американської військової допомоги з України на Близький Схід не означає відмову США від підтримки Києва. Подібні повідомлення вже з'являлися раніше й створюють інформаційний тиск як на Україну, так і на європейських партнерів.

Подоляк наголосив, що ситуація значно складніша і не свідчить про зміну стратегічного курсу Вашингтона. Він також зазначив, що війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході є частинами ширшого глобального протистояння, результати якого визначатимуть баланс сил у світі.

У цьому контексті США не можуть відмовитися від участі, адже це означало б втрату їхньої ролі глобального лідера.

Подоляк повідомив, що Україна продовжує активні переговори з американською стороною, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони та протидії масованим ракетно-дроновим атакам. Наразі жодна країна не має готових рішень для повного захисту від таких загроз.

Окремо радник Офісу Президента зауважив, що американська зброя не надається Україні безплатно, а є результатом домовленостей між США та європейськими союзниками. Це ж стосується і розвідувальної підтримки.

Тобто сказати, що можна одноосібно ухвалити подібне рішення (про зменшення допомоги, – 24 Канал) без руйнування альянсів – це не зовсім коректно,

– наголосив політик.

Він наголосив на необхідності продовжувати переговори та зміцнювати підтримку серед партнерів. Подоляк додав, що Україна очікує більш жорсткої позиції Європи щодо Росії, хоча певний прогрес у цьому напрямку вже є, зокрема у сфері обмеження діяльності так званого "тіньового флоту".

Чому з'явились повідомлення про скорочення постачань