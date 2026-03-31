Мета партнерства української та японської компаній – масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, розповіли на пресконференції, присвяченій партнерству компаній, CEO Terra Drone Corporation Тору Токусіге та CEO Amazing Drones Максим Клименко. Проєкт презентували на пресконференції, яку відвідав 24 Канал.

Характеристики Terra A1: що відомо про новий дрон-перехоплювач?

Клименко розповів, що компанія співпрацює з різними підрозділами та збирає їхній фідбек, щоб адаптувати дрон до реальних умов війни.

У Amazing Drones кажуть, що Terra A1 створювали як швидке й відносно недороге рішення для перехоплення повітряних цілей.

Зверніть увагу! Сума інвестицій не розголошуються, але відомо, що загальний обсяг інвестиційного фонду корпорації становить 10 мільйонів долаів.

Дрон-перехоплювач Terra A1 / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Цікаво! Дрон розвиває швидкість до 300 кілометрів на годину, має дальність польоту 30–35 кілометрів і тривалість польоту 14–15 хвилин. Розробник також показав технічні параметри на слайдах, де окремо вказано використання ELRS/TBS для керування, частоти 915 МГц і 2,4 ГГц, а також відеозв’язок через аналог 5,8 ГГц або DJI Digital.

Клименко наголосив, що команда постійно доопрацьовує продукт під змінні умови війни.

Ми хочемо масштабувати продукцію, та звісно, думаємо про експорт та глобальні продажі,

– зазначив керівник Amazing Drones, додаючи, що розвиток не зупиняється, бо загрози швидко змінюються.

Через те, що зараз виробництво ще не конвеєрне, дві одиниці дронів-перехоплювачів складає одна людина на день. Водночас після налагодження серійного випуску виробництво має суттєво прискоритися.

CEO Terra Drone Corporation Тору Токусіге та CEO Amazing Drones Максим Клименко / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Ще одна важлива деталь – ціна. У компанії кажуть, що Terra A1 має вкластися в діапазон 2,5–3 тисячі доларів за одиницю, а в перспективі до комплексу планують додати наземну станцію. Саме ставка на відносно низьку вартість, швидке розгортання та масштабування робить проєкт потенційно помітним для українського ринку дронів-перехоплювачів.

