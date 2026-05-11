ФАО очікує зниження світового врожаю пшениці

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що світове виробництво пшениці врожаю 2026 року становитиме близько 817 мільйонів тонн, йдеться у звіті ФАО. Це приблизно на 2% менше, ніж торік, хоча показник усе ще перевищує середній рівень останніх п'яти років.

У ФАО пояснюють погіршення прогнозу зростанням вартості енергоносіїв і добрив після закриття Ормузької протоки. На тлі низьких світових цін на пшеницю це знижує прибутковість агровиробників та може призвести до скорочення використання добрив, що негативно вплине на врожайність.

У Європейському Союзі погодні умови загалом залишаються сприятливими, однак у центральних та східних регіонах вже формується дефіцит вологи. Через скорочення посівних площ і повернення врожайності до середніх показників після рекордного 2025 року виробництво пшениці в ЄС може знизитися.

Для України прогноз стабільний, а кукурудза має кращі перспективи

В Україні прогноз урожаю пшениці залишається на рівні минулого року. У ФАО очікують, що краща врожайність завдяки сприятливим погодним умовам компенсує скорочення площ збирання.

Натомість у США та Канаді прогнозують зменшення виробництва через скорочення посівів і проблеми з посухою. Водночас Індія може отримати рекордний урожай пшениці завдяки максимальному розширенню площ під культурою.

Також врожаї вище середнього очікують у Китаї, Пакистані, Туреччині та Ірані.

Аналітики зазначають, що ситуація з кукурудзою виглядає оптимістичніше. У Бразилії виробництво може перевищити середній рівень завдяки хорошій погоді та стабільному експортному попиту. В Аргентині допускають рекордний урожай через збільшення посівних площ і кількості опадів, а у Південній Африці виробництво може сягнути 17,5 мільйона тонн – рівня рекордного 2017 року.

Станом на 11 травня 2026 року, закупівельні ціни на пшеницю в Україні демонструють стабільність із незначними коливаннями залежно від регіону та класу зерна. На внутрішньому ринку середня ціна на пшеницю становить приблизно 10 909 гривень за тонну. Детальніше за класами:

Пшениця 2 класу: 11 000 гривень за тонну;

Пшениця 3 класу: 10 700 – 11 000 гривень за тонну;

Пшениця 4 класу (фуражна): 10 540 гривень за тонну.

Україна різко наростила перевезення зерна залізницею: які обсяги у 2026 році?

Попри прогнозовану стабільність українського ринку зерна все ж сильно змінився спосіб його транспортування на зовнішні ринки.

За перші чотири місяці 2026 року Україна транспортувала понад 11,4 мільйона тонн зернових вантажів залізницею, що на 13,1% більше, ніж у 2025 році.

У квітні залізницею перевезено 2,95 мільйона тонн зерна, з яких 92% направлено до морських портів.

Експерти ринку зазначають, що портова логістика все одно продовжує відігравати визначальну роль для стабільного експорту української агропродукції.