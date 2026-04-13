Что теперь выращивают на Херсонщине?
В частности, на предпринимателей давит близость к фронту. Детали в эфире "Вверх" сообщил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонской области Виктор Гордиенко.
Ежегодно все больше хозяйств переходят на выращивание овощей, в частности благодаря государственной компенсации до 80% расходов на орошение. Сейчас масштабы пока меньше, чем до подрыва Каховской ГЭС, однако фермеры используют воду из Ингульца, устанавливают помповые станции и расширяют посевы бахчевых.
Например, в этом году ими планируют засеять около 2 тысяч гектаров, из которых 1,5 тысячи – отведено под арбузы.
В то же время близость к фронту заставляет аграриев выбирать культуры, менее уязвимые к пожарам, такие как рапс и подсолнечник. В прошлом году сотни гектаров урожая потеряли из-за атак БпЛА, ведь пшеница легко возгорается.
Ближе к линии фронта мы с ребятами сеем или рапс, или подсолнечник. Ведь он не так горит, как пшеница. У нас с отцом в прошлом году сгорело 400 гектаров пшеницы буквально за 15 минут. Прилетел дрон и просто нам поля сжег,
– рассказал Виктор Гордиенко.
Интересно! Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апрельском отчете ухудшило ожидания относительно экспорта зерновых культур из Украины в сезоне 2025/26 маркетингового года. Прогноз по пшенице снизили до 12,5 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн меньше предыдущей оценки.
Как продолжаются полевые работы?
К слову, на четвертом году полномасштабной войны весенние полевые работы в Украине проходят в чрезвычайно сложных условиях. Если раньше главной угрозой были мины на полях, то теперь все чаще фермеры страдают от атак БпЛА, которые охотятся на людей и технику в 40-километровой зоне от Днепра.
Кроме этого, аграрии сталкиваются и с экономическими трудностями: из-за потери части прошлогоднего урожая многие хозяйства оказались в финансовом затруднении, а цены на топливо и удобрения выросли.
- Директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Юнусов сообщил, что общая посевная площадь под урожай 2026 года составит около 252,9 тысячи гектаров, из которых аж 140,9 тысячи гектаров отвели на зерновые и зернобобовые культуры.