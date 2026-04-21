Волонтер, жительница Алёшок Ирина Алехина объяснила 24 Каналу, что людям остается только 2 выхода.

Как выживают люди в Алёшках под обстрелами и без еды?

Голод охватил почти весь левый берег, особенно прибрежные зоны возле Днепра. Если продукты где-то появляются в магазинах – их сразу обстреливают дронами, гибнут люди. Цены заоблачные, качество ужасное, а те, кто не может себе позволить и это – просто умирают,

– сказала Алехина.

В Алёшках остается около тысячи жителей – точных данных нет, потому что люди постоянно пытаются выйти самостоятельно. Однако многие люди потеряли документы во время уничтожения Каховской ГЭС и не могут выехать, потому что их просто развернут на первом блокпосте.

В то же время российская пропаганда утверждает, что оккупанты обеспечивают гражданских на захваченных территориях. Но по словам волонтера, реальность противоположная и никакой поддержки для людей нет. Единственное, что сейчас можно сделать – максимально разгласить о ситуации на весь мир, потому что других рычагов влияния просто не существует.

"Если бы оккупанты действительно завозили продукты – такой бы проблемы не было. Но их нет не только в Алёшках – в Голой Пристани такая же картина: магазины разбиты, продуктов и лекарств нет. Зимой людей грели разве что коты", – объяснила волонтер.

Почему гуманитарная катастрофа только углубляется?

До оккупации больница в Алёшках была крупным региональным центром, куда съезжались из окрестных сел. Сейчас она еле держится на критическом минимуме – только одна хирургия, ни лекарств, ни персонала. Если попадает пожилой человек без родственников, то за ним просто некому ухаживать.

В больнице работают только те, кто остался с довоенных времен и не смог уехать – ни одного российского медицинского персонала не завезли. Бывшие уборщицы выполняют другие функции, потому что больше некому. Школы также не работают – система полностью разрушена.

Днепр отрезает Алёшки от любой помощи – передавать продукты или лекарства дронами можно только в единичных случаях. В то же время россиянам нет никакого дела до украинского населения: они уничтожают все, до чего могут дотянуться.

У людей есть немного вариантов: или умереть с голоду, или рисковать жизнью и идти пешком по заминированным дорогам. И даже здоровый человек не имеет гарантии дойти – дорога, которая была безопасной сегодня, уже завтра может быть заминированной,

– подчеркнула Алехина.

