Почему украинцы могут потерять жилье уже летом?

Оккупационная администрация требует перерегистрации недвижимости по российским правилам. Владельцев заставляют вносить жилье в новые реестры, иначе их лишают прав на имущество, рассказывает и.о. председателя Мариупольского райсовета Вадим Пикуз в эфире День.LIVE.

Конечной датой называют 1 июля 2026 года. После этого жилье без новых документов могут изымать, а людей – выселять. Формально сроки в законодательстве длиннее, но на практике процедуру ускоряют.

Чтобы внести недвижимость в Росреестр, нужно прийти лично, получить российский паспорт и действовать по их законодательству... это уже системная история,

– отметила Елена Шуляк.

Без российского паспорта пройти перерегистрацию сложно или невозможно. В результате люди оказываются перед выбором – менять гражданство или рисковать собственным жильем.

Кто рискует потерять жилье?

Наибольшая угроза касается владельцев жилья на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе и других городах. В зону риска попадают люди, которые отказываются получать российское гражданство. Проблемы возникают и у тех, кто пытается пройти процедуру, но сталкивается с бюрократическими преградами.

В договоре ошибка, поддельные документы, неправильный какой-то код и отказывают в перерегистрации. Люди просто не знают, что делать. И с 1 июля сказали всем, что у кого не будет документов, всех будут выселять,

– рассказал Вадим Пикуз.

Даже при наличии документов возможны отказы. Формальные причины становятся основанием, чтобы не принимать заявления или затягивать процесс. Из-за этого владельцы не успевают оформить жилье в определенные сроки.

Как именно происходит изъятие жилья?

Один из механизмов – признание недвижимости "бесхозной". Такое решение могут принимать даже в случаях, когда владелец фактически пользуется жильем.

После этого объекты вносят в специальные списки и передают в распоряжение оккупационной администрации. Далее жилье могут передать другим людям или использовать для собственных нужд.

Также оккупанты часто признают дома аварийными. Созданные комиссии принимают решение о непригодности даже частично сохранившихся зданий.

После этого жилье могут сносить или изымать под видом реконструкции. В таких случаях владельцы теряют имущество без реальной компенсации.

Почему поездка для продажи жилья может стать нарушением?