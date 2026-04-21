Волонтерка, мешканка Олешок Ірина Альохіна пояснила 24 Каналу, що людям залишається тільки 2 виходи.

Як виживають люди в Олешках під обстрілами та без їжі?

Голод охопив майже весь лівий берег, особливо прибережні зони біля Дніпра. Якщо продукти десь з’являються в магазинах – їх одразу обстрілюють дронами, гинуть люди. Ціни захмарні, якість жахлива, а ті, хто не може собі дозволити й це – просто вмирають,

– сказала Альохіна.

В Олешках залишається близько тисячі мешканців – точних даних немає, бо люди постійно намагаються вийти самотужки. Проте багато людей втратили документи під час знищення Каховської ГЕС і не можуть виїхати, бо їх просто розвернуть на першому блокпості.

Водночас російська пропаганда стверджує, що окупанти забезпечують цивільних на захоплених територіях. Але за словами волонтерки, реальність протилежна і жодної підтримки для людей немає. Єдине, що зараз можна зробити – максимально розголосити про ситуацію на весь світ, бо інших важелів впливу просто не існує.

"Якби окупанти справді завозили продукти – такої б проблеми не було. Але їх немає не лише в Олешках – у Голій Пристані така ж сама картина: магазини розбиті, продуктів і ліків немає. Взимку людей гріли хіба що коти", – пояснила волонтерка.

Чому гуманітарна катастрофа лише поглиблюється?

До окупації лікарня в Олешках була великим регіональним центром, куди з’їжджалися з навколишніх сіл. Зараз вона ледве тримається на критичному мінімумі – лише одна хірургія, ні ліків, ні персоналу. Якщо потрапляє літня людина без родичів, то за нею просто немає кому доглядати.

У лікарні працюють лише ті, хто залишився з довоєнних часів і не зміг виїхати – жодного російського медичного персоналу не завезли. Колишні прибиральниці виконують інші функції, бо більше нікому. Школи також не працюють – система повністю зруйнована.

Дніпро відрізає Олешки від будь-якої допомоги – передавати продукти чи ліки дронами можна лише в поодиноких випадках. Водночас росіянам немає жодного діла до українського населення: вони знищують все, до чого можуть дотягнутися.

У людей є небагато варіантів: або вмерти з голоду, або ризикувати життям і йти пішки замінованими дорогами. І навіть здорова людина не має гарантії дійти – дорога, яка була безпечною сьогодні, вже завтра може бути замінованою,

– наголосила Альохіна.

Що ще відомо про ситуацію на окупованих територіях?