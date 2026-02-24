Що буде з цінами на яйця у 2026 році?
Вчений-птахівник Олег Катеринич у коментарі 24 Каналу заявив, що на вартість яєць впливає, перш за все, вартість кормів. Другий чинник, що має вплив, – наявність електроенергії та її ціна, третій чинник – це логістика.
Експерт в галузі птахівництва прогнозує, що корми в Україні продовжуватимуть дорожчати, а ситуацію з електроенергією важко прогнозувати.
У минулі роки йшлося про те, що з настанням тепла ціна зазвичай падала. Тобто якщо у грудні вартість за одне яйце могла сягати навіть 10 гривень, то ближче до травня-червня – вже орієнтовно 4 гривні.
Втім цього року я не очікую, що такий суттєвий спад ціни можливий. Попри це, все ж зниження буде, хоч невідчутне,
– додає Олег Катеринич.
Зниження несуттєве очікується, перш за все, через велику кількість виробників в Україні, які тримають птицю та виробляють харчове яйце. Є періоди, коли несучки природно знижують або припиняють яйцекладку – на це неможливо вплинути. Водночас через те, що яйця не можна зберігати тривалий час, зниження виробництва все ж відчуватиметься.
