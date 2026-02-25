Як зміниться ціни у Vodafone у березні?

Клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь, про що розповіла піардиректорка Vodafone Вікторія Рубан.

У Vodafone пояснили, що зміна цін є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Зокрема на зріст тарифів вплинули:

  • збільшення витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;
  • необхідність відновлення обладнання;
  • складна логістика;
  • високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.

Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні,
– додали в пресслужбі компанії.

Отже, з березня ціни зміняться таким чином:

  • Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);
  • SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);
  • Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);
  • Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);
  • Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);
  • Joice PRO – 400 гривень (замість 330 гривень);
  • Joice PRO 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);
  • SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);
  • Joice MAX 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);
  • Joice MAX – 520 гривень (замість 450 гривень);
  • SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);
  • Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);
  • SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);
  • Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);
  • Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);
  • Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);
  • Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);
  • Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);
  • Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);
  • Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);
  • Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).

Зверніть увагу! Водночас компанія Vodafone разом з цінами збільшує й послуги. У пакетах зросте обсяг інтернету, зокрема у роумінгу. Також для деяких клієнтів збільшиться кількість наданих хвилин.

Що ще слід знати українцям про мобільні тарифи?

  • Нагадаємо, що мобільний оператор Київстар з 1 березня поточного року підвищує ціну тарифу "SIM для пристроїв". Він зросте з 1 гривні до 2 гривень. Також зміниться наповнення тарифу.
  • Водночас оператор lifecell пропонує українцям знижку. Можна заплатити одразу за 6 або 12 пакетів послуг. Таким чином клієнтам вдасться заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку.