Как изменится цены в Vodafone в марте?

Клиенты получают индивидуальные сообщения об изменениях в своих тарифах заранее, о чем рассказала пиар-директор Vodafone Виктория Рубан.

Читайте также Безумные скидки или месяц бесплатно: как платить меньше за мобильные тарифы

В Vodafone объяснили, что изменение цен является необходимым шагом для поддержания качества связи и дальнейшего развития сети. В частности на рост тарифов повлияли:

увеличение расходов на энергообеспечение и резервное питание базовых станций;

необходимость восстановления оборудования;

сложная логистика;

высокая нагрузка на инфраструктуру в условиях отключений света.

Компания системно инвестирует в поддержку и развитие сети, чтобы обеспечивать стабильную связь по всей стране,

– добавили в пресс-службе компании.

Итак, с марта цены изменятся следующим образом:

Joice и Joice Start 2023 – 330 гривен (вместо 260 гривен);

SuperNet Start+ – 330 гривен (вместо 260 гривен);

Joice Start – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Joice Start Special – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Turbo – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Joice PRO – 400 гривен (вместо 330 гривен);

Joice PRO 2023 – 390 гривен (вместо 320 гривен);

SuperNet Pro – 400 гривен (вместо 340 гривен);

Joice MAX 2023 – 450 гривен (вместо 390 гривен);

Joice MAX – 520 гривен (вместо 450 гривен);

SuperNet Unlim – 520 гривен (вместо 470 гривен);

Light+ – 230 гривен (вместо 185 гривен);

SuperNet Turbo 4G и SuperNet Turbo 2019 – 320 гривен (вместо 250 гривен);

Red Turbo – 260 гривен (вместо 200 гривен);

Red Light – 130 гривен за месяц (вместо 90 гривен);

Red S – 235 гривен (вместо 185 гривен);

Red Start – 300 гривен (вместо 240 гривен);

Red Pro – 390 гривен (вместо 330 гривен);

Red Unlim – 460 гривен (вместо 400 гривен);

Red Unlim+ – 520 гривен (вместо 470 гривен);

Red Unlim Max – 625 гривен (вместо 575 гривен).

Обратите внимание! В то же время компания Vodafone вместе с ценами увеличивает и услуги. В пакетах возрастет объем интернета, в частности в роуминге. Также для некоторых клиентов увеличится количество предоставляемых минут.

Что еще следует знать украинцам о мобильных тарифах?