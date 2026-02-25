Как изменится цены в Vodafone в марте?
Клиенты получают индивидуальные сообщения об изменениях в своих тарифах заранее, о чем рассказала пиар-директор Vodafone Виктория Рубан.
В Vodafone объяснили, что изменение цен является необходимым шагом для поддержания качества связи и дальнейшего развития сети. В частности на рост тарифов повлияли:
- увеличение расходов на энергообеспечение и резервное питание базовых станций;
- необходимость восстановления оборудования;
- сложная логистика;
- высокая нагрузка на инфраструктуру в условиях отключений света.
Компания системно инвестирует в поддержку и развитие сети, чтобы обеспечивать стабильную связь по всей стране,
– добавили в пресс-службе компании.
Итак, с марта цены изменятся следующим образом:
- Joice и Joice Start 2023 – 330 гривен (вместо 260 гривен);
- SuperNet Start+ – 330 гривен (вместо 260 гривен);
- Joice Start – 340 гривен (вместо 270 гривен);
- Joice Start Special – 340 гривен (вместо 270 гривен);
- Turbo – 340 гривен (вместо 270 гривен);
- Joice PRO – 400 гривен (вместо 330 гривен);
- Joice PRO 2023 – 390 гривен (вместо 320 гривен);
- SuperNet Pro – 400 гривен (вместо 340 гривен);
- Joice MAX 2023 – 450 гривен (вместо 390 гривен);
- Joice MAX – 520 гривен (вместо 450 гривен);
- SuperNet Unlim – 520 гривен (вместо 470 гривен);
- Light+ – 230 гривен (вместо 185 гривен);
- SuperNet Turbo 4G и SuperNet Turbo 2019 – 320 гривен (вместо 250 гривен);
- Red Turbo – 260 гривен (вместо 200 гривен);
- Red Light – 130 гривен за месяц (вместо 90 гривен);
- Red S – 235 гривен (вместо 185 гривен);
- Red Start – 300 гривен (вместо 240 гривен);
- Red Pro – 390 гривен (вместо 330 гривен);
- Red Unlim – 460 гривен (вместо 400 гривен);
- Red Unlim+ – 520 гривен (вместо 470 гривен);
- Red Unlim Max – 625 гривен (вместо 575 гривен).
Обратите внимание! В то же время компания Vodafone вместе с ценами увеличивает и услуги. В пакетах возрастет объем интернета, в частности в роуминге. Также для некоторых клиентов увеличится количество предоставляемых минут.
Что еще следует знать украинцам о мобильных тарифах?
- Напомним, что мобильный оператор Киевстар с 1 марта текущего года повышает цену тарифа "SIM для устройств". Он вырастет с 1 гривны до 2 гривен. Также изменится наполнение тарифа.
- В то же время оператор lifecell предлагает украинцам скидку. Можно заплатить сразу за 6 или 12 пакетов услуг. Таким образом клиентам удастся сэкономить 10% или 15% на мобильной связи.