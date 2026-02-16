Какие акционные тарифы предлагают Киевстар и Vodafone?
Два крупных мобильных оператора предлагают акционные тарифы, пишет 24 Канал.
Киевстар
Пользователи могут оформить один из пакетов серии "ВСЕ ВМЕСТЕ" от Киевстара и воспользоваться сниженной стоимостью в течение первых трех месяцев. В тарифах объединены ключевые услуги: фиксированный интернет для дома, мобильная связь и телевидение.
Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 200 гривен вместо 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета);
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 200 гривен вместо 450 гривен;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 200 гривен вместо 550 гривен.
Vodafone
Оператор Vodafone также предлагает подключение к тарифам линейки "3 в 1" с возможностью пользоваться связью без абонплаты в течение двух месяцев. Акционное предложение действует до 28 февраля 2026 года.
Нулевая плата распространяется на такие пакеты услуг:
- GigaCombo (350 гривен в месяц);
- GigaCombo + (400 гривен в месяц);
- GigaCombo Pro (425 гривен в месяц);
- GigaCombo Pro + (475 гривен в месяц).
Что сделать, чтобы иметь скидку на мобильный тариф от lifecell?
Пользователи популярного мобильного оператора могут оплатить услуги заранее и сэкономить с акцией "Тарифная подписка", сообщили в lifecell.
Украинцы могут заплатить сразу за 6 или 12 пакетов услуг и сэкономить 10% или 15% на мобильной связи.
Например, тариф "Макси" стоит 300 гривен, поэтому за год обслуживания придется заплатить 3 600 гривен (или 1 800 гривен за 6 месяцев). Но с "Тарифной подпиской" оплата составит 1 620 гривен за полгода (-10%) или 3 060 гривен за 12 месяцев (-15%).
Новости мобильных операторов
Известный мобильный оператор Киевстар с 6 февраля меняет условия для абонентов, что касается действия номера. Теперь 365 дней для номера будут разделяться на 2 этапа. Проверить срок действия номера можно через запрос *114#.
С 17 февраля Vodafone повышает цены на архивные тарифы, которые закрыты для новых абонентов, такие как Joice, SuperNet, Turbo, некоторые из них подорожают более чем на 100 гривен. Такое решение приняли в связи с подорожанием электроэнергии для бизнеса.
С 1 января началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium).