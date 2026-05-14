Почему Миндичу отказали в покупке доли Fire Point?

Бизнесмен предлагал 1 миллиард долларов за 50% компании. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил совладелец Fire Point Денис Штилерман, известно из трансляции нардепа Алексея Гончаренко.

Смотрите также Кто помог Миндичу и Цукерману сбежать за границу: опубликована третья серия "пленок Миндича"

Вместе с тем суверенный фонд одной из стран якобы оценил 30% Fire Point в 758 миллионов долларов. Штилерман также рассказал, что примерно за полтора года до этого Миндич предлагал около 100 миллионов долларов за долю в компании. За это время бизнес существенно вырос, а оценка предприятия увеличилась в несколько раз.

Он приехал на наше предприятие, посмотрел, предложил нам определенные деньги, где-то там около 100 миллионов долларов за долю в компании, но тогда мы уже понимали, что это не соответствует нашей капитализации,

– говорит Штилерман.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По его словам, переговоры продолжались до августа прошлого года. Он также подтвердил, что неоднократно бывал в квартире Миндича на улице Грушевского, 9А, где стороны обсуждали возможную продажу доли компании.

Однако переговоры завершились после того, как бизнесмен объяснил, на кого именно планировалось оформление акций.

Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем,

– заявил Штилерман.

Он добавил, что сейчас Fire Point, вероятно, не планирует продавать долю компании из-за дальнейшего роста ее стоимости.

Во сколько оценивают Fire Point?

По словам Штилермана, Fire Point зарегистрирована в Украине, а стартовые частные инвестиции в компанию составляли до 2 миллионов долларов:

В прошлом году всю прибыль компании реинвестировали в масштабирование производства.

Сейчас компанию, которая производит дальнобойные дроны и ракеты "Фламинго", оценивают более чем в 2,5 миллиарда долларов.

Штилерман также заявил, что в прошлые годы государство выкупало "все имеющиеся объемы дипстрайков", а спрос на дальнобойные средства поражения значительно превышал производственные возможности как частных, так и государственных производителей.

По его словам, согласно данным Генштаба, более 55% дальних поражений было осуществлено именно дронами FP-1. В то же время совладелец Fire Point не уточнил, какую именно долю компания занимает в государственном заказе на ракеты и дальнобойные беспилотники.

Что это значит?

Ситуация демонстрирует, насколько стремительно растет капитализация украинских defense-tech компаний во время войны. Производители дронов и дальнобойных систем постепенно превращаются в один из самых ценных сегментов украинского бизнеса.

При этом интерес крупных инвесторов к таким предприятиям только усиливается из-за:

высокого спроса на военные технологии;

масштабных государственных заказов;

перспективы экспорта;

быстрого технологического роста отрасли.

Какой прогноз на будущее? Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы украинский рынок defense-tech продолжит активно дорожать. На фоне войны и глобального спроса на беспилотные технологии крупные производители дронов могут привлекать международные инвестиции на миллиарды долларов.

Fire Point и "пленки Миндича": что известно?

Fire Point получила широкую публичность после заявлений Владимир Зеленский о подготовке к массовому производству ракет "Фламинго". Компанию называли одним из перспективных производителей вооружения в Украине.

Однако впоследствии вокруг Fire Point начали возникать громкие скандалы. По данным журналистов, НАБУ якобы проверяло компанию из-за подозрений в завышении стоимости и количества беспилотников. В публикациях также фигурировало имя бизнесмена Тимура Миндича.

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее заявил, что Миндич хотел получить долю в компании. Дополнительный резонанс ситуации придали так называемые "пленки Миндича", которые весной этого года опубликовали журналисты. В материалах говорилось о возможной продаже доли Fire Point иностранным инвесторам, пишет УП.

Из записей следовало, что обсуждалась продажа 33% компании за 600 миллионов долларов, из которых половина должна была пойти на развитие производства, а другая – акционерам.

Впоследствии совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на новую публикацию "пленок Миндича" и категорически отверг обвинения. Он также опубликовал обращение компании к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Об этом говорится в сообщении Штилермана на его странице в соцсетях.

В своем обращении он обратил внимание на публикацию "Украинской правды" с записями разговоров по делу "Мидас", в которых упоминается в частности Fire Point. Штилерман отметил, что это может создавать ложные ассоциации между компанией и фигурантами уголовного производства и наносит ущерб ее деловой репутации.

Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, вызывает крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена должным образом и имеет характер манипулятивной,

– отмечают в компании.

По словам Штилермана, о недостоверности информации в публикации указывают завышенные суммы объемов поступления средств в Fire Point, которые обсуждаются участниками записей.

В частности, на записях говорится о 311 миллиардах гривен, тогда как весь доход за прошлый год, как утверждает Штилерман, был более чем в 10 раз меньше и составил лишь 29 324 миллионов гривен, что указано в официальной отчетности.

Будет ли ОАЭ покупать долю Fire Point?

Долю украинской Fire Point планировал купить холдинг EDGE Group. Об этом сообщили в АМКУ, пишет "Суспільне".

Повторное заявление о предоставлении разрешения на концентрацию с участием указанных в запросе субъектов хозяйствования (EDGE Group и ООО "Фаер Поинт") в период текущего года в Комитет не поступало,

– заявили в АМКУ.

Ранее EDGE Group обратился в комитет с намерением приобрести долю в украинской оборонной компании. По информации медиа, речь шла о 30% Fire Point, а потенциальную сделку оценивали в 760 миллионов долларов.

Впрочем, уже 14 января этого года АМКУ вернул заявку без рассмотрения. В комитете объяснили это тем, что документы не соответствовали требованиям процедуры.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, если Объединенные Арабские Эмираты купят долю украинской оборонной компании , то важно знать детали, потому что они бывают разными.

По словам Александра Мусиенко, в целом хорошо, что в Украину приходят инвесторы. Это свидетельствует о перспективах страны.

В частности, если ОАЭ хотят купить часть Fire Point, это означает, что эта компания имеет возможности развития, которые оценены международными инвесторами. Есть перспективы изготавливать ракеты и дроны, чтобы достигать целей на дальние расстояния.

Кроме этого, компания Fire Point, вероятно, поставила на поток свои производственные мощности, для которых нужны специалисты. Это все свидетельствует о перспективах мирового рынка.

Для компании это означает, что она может получать деньги и выполнять заказы. Несмотря на все, она должна получать средства, чтобы продавать оружие Украине. Принципиально важно, чтобы к этому присоединялись наши европейские партнеры,

– сказал военный.

Он отметил, что поддерживать обороноспособность Украины нужно не только инвестициями, но и финансовой помощью Европы. Таким образом, можно будет обеспечивать украинское войско, закупая оружие в компаниях украинских производителей.

Это в пользу европейцев. Украинская ракетная программа и инвестиции в нее – это фактор безопасности всей Европы,

– отметил Мусиенко.

Что еще известно о Fire Point?