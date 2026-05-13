Кого коснутся новые санкции?
Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет Укринформ.
По его словам, в "черный список" попали предприятия, которые обеспечивают производство различных российских ракет:
- компании, причастны к поставкам компонентов на Московский машиностроительный завод "Авангард", где производятся ракеты С-300 и С-400;
- поставщики для Пермского порохового завода и Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер".
В частности санкции коснулись АО "Юнитест-Рентген". Эту компанию подозревают в поставке оборудования, которое необходимо для контроля за деталями производства ракет. Также она, вероятно, сотрудничала с Московским институтом теплотехники, который разрабатывает ракеты "Булава", "Ярс" и "Булава".
Также ограничения применили к ООО "А2 Групп". По словам Власюка, общество отвечало за поставки сырья, из которого производят порох и ракетное топливо, для Пермского порохового завода.
Речь идет о компонентах, необходимых для производства боеприпасов и ракетных систем,
– пояснил Власюк.
Отдельный блок украинских санкций касается компаний, которые помогают российской оборонке обходить международные санкции и импортировать оборудование и электронику. Например, речь идет о таких посредниках:
- "дочке" подсанкционной компании "Ростех" – "РТ-Комплектация";
- и российскую "Спецтехнологию".
К ним в санкционном списке присоединилась ИТ-компания "Инфорион". Специалисты пришли к выводу, что она программное обеспечение для российских силовиков, а также системы для сбора и управления данными.
Фактически речь идет о санкциях не только против производителей оружия, а против всей инфраструктуры, которая позволяет России производить ракеты, обходить ограничения и поддерживать работу российской военной машины,
– подчеркнул Власюк.
Теперь Украина планирует передать всю собранную информацию об этих подсанкционных компаниях международным партнерам, чтобы синхронизировать санкции против России.
Заметьте! Как рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, в последнее время Россия активно наращивает производство баллистических ракет. Значительная часть боеприпасов, которыми враг атакует Украину, изготовлены только в конце 2025 – в начале 2026 года.
Какие санкции ввел президент Украины?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против россиян и компаний, которые поставляют продукцию для российского ВПК. Также продлил действие уже действующих ограничений, у которых истекал срок, сообщил Офис президента.
Указом №378/2026 Украина продлила санкции против 13 человек и 21 компании введенные еще в 2023 году. По данным ОП, четыре компании из этого списка уже прекратили свою деятельность.
Другим указом №379/2026 президент ввел санкции против 32 российских компаний и 34 граждан. Большинство из них являются руководителями или учредителями предприятий, которые работают на военную машину Кремля.
Кроме того, санкции коснулись предприятий, которые производят средства радиотехнической разведки, специальное оборудование и тому подобное.
Какие санкции против России готовит ЕС?
Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против России, который прежде всего будет направлен против так называемого теневого флота, используемого для обхода ограничений на торговлю нефтью.
Кроме судов, новые санкции могут задеть российские банки, финансовые учреждения и компании, связанные с военно-промышленным комплексом. Отдельно рассматриваются ограничения против фирм, которые занимаются продажей похищенного украинского зерна.
Также под санкционное давление может попасть Русская православная церковь, в частности ее глава патриарх Кирилл. Принятие 21-го пакета ожидается в конце июня или в начале июля.
Как сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, Евросоюз сосредотачивается на усилении давления на российский военно-промышленный комплекс. Она также отметила, что страны ЕС договорились вводить санкции против России на постоянной основе, не дожидаясь формирования больших пакетов решений.