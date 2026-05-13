Кого торкнуться нові санкції?

Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише Укрінформ.

Дивіться також 21-й пакет санкцій проти Росії: яка ключова сфера Кремля опиниться під ударом ЄС

За його словами, у "чорний список" потрапили підприємства, які забезпечують виробництво різних російських ракет:

компанії, причетні до постачань компонентів на Московський машинобудівний завод "Авангард", де виробляються ракети С-300 та С-400;

постачальники для Пермського порохового заводу та Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер".

Зокрема санкції торкнулися АТ "Юнітест-Рентген". Цю компанію підозрюють у постачанні обладнання, яке необхідне для контролю за деталями виробництва ракет. Також вона, ймовірно, співпрацювала з Московським інститутом теплотехніки, який розробляє ракети "Булава", "Ярс" та "Булава".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також обмеження застосували до ТОВ "А2 Групп". За словами Власюка, товариство відповідало за постачання сировини, з якої виробляють порох та ракетне паливо, для Пермського порохового заводу.

Йдеться про компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів і ракетних систем,

– пояснив Власюк.