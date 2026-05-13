Кого торкнуться нові санкції?
Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише Укрінформ.
За його словами, у "чорний список" потрапили підприємства, які забезпечують виробництво різних російських ракет:
- компанії, причетні до постачань компонентів на Московський машинобудівний завод "Авангард", де виробляються ракети С-300 та С-400;
- постачальники для Пермського порохового заводу та Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер".
Зокрема санкції торкнулися АТ "Юнітест-Рентген". Цю компанію підозрюють у постачанні обладнання, яке необхідне для контролю за деталями виробництва ракет. Також вона, ймовірно, співпрацювала з Московським інститутом теплотехніки, який розробляє ракети "Булава", "Ярс" та "Булава".
Також обмеження застосували до ТОВ "А2 Групп". За словами Власюка, товариство відповідало за постачання сировини, з якої виробляють порох та ракетне паливо, для Пермського порохового заводу.
Йдеться про компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів і ракетних систем,
– пояснив Власюк.
Окремий блок українських санкцій стосується компаній, які допомагають російській оборонці обходити міжнародні санкції та імпортувати обладнання й електроніку. Наприклад, йдеться про таких посередників:
- "дочку" підсанкційної компанії "Ростех" – "РТ-Комплектація";
- та російську "Спецтехнологію".
До них у санкційному списку приєдналася ІТ-компанія "Інфорион". Фахівці дійшли висновку, що вона програмне забезпечення для російських силовиків, а також системи для збору та управління даними.
Фактично йдеться про санкції не лише проти виробників зброї, а проти всієї інфраструктури, яка дозволяє Росії виробляти ракети, обходити обмеження та підтримувати роботу російської військової машини,
– наголосив Власюк.
Тепер Україна планує передати усю зібрану інформацію про ці підсанкційні компанії міжнародним партнерам, щоб синхронізувати санкції проти Росії.
Зауважте! Як розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, останнім часом Росія активно нарощує виробництво балістичних ракет. Значна частина боєприпасів, якими ворог атакує Україну, виготовлені лише наприкінці 2025 – на початку 2026 року.
Які санкції запровадив президент України?
Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського ВПК. Також продовжив дію вже чинних обмежень, у яких спливав термін, повідомив Офіс президента.
Указом №378/2026 Україна продовжила санкції проти 13 людей і 21 компаній запроваджені ще у 2023 році. За даними ОП, чотири компанії з цього списку вже припинили свою діяльність.
Іншим указом №379/2026 президент запровадив санкції проти 32 російських компаній і 34 громадян. Більшість із них є керівниками або засновниками підприємств, які працюють на воєнну машину Кремля.
Крім того, санкції торкнулися підприємств, які виробляють засоби радіотехнічної розвідки, спеціальне обладнання тощо.
Які санкції проти Росії готує ЄС?
Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії, який насамперед буде спрямований проти так званого тіньового флоту, що використовується для обходу обмежень на торгівлю нафтою.
Крім суден, нові санкції можуть зачепити російські банки, фінансові установи та компанії, пов’язані з військово-промисловим комплексом. Окремо розглядаються обмеження проти фірм, які займаються продажем викраденого українського зерна.
Також під санкційний тиск може потрапити Російська православна церква, зокрема її очільник патріарх Кирило.. Ухвалення 21-го пакету очікується наприкінці червня або на початку липня.
Як повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, Євросоюз зосереджується на посиленні тиску на російський військово-промисловий комплекс. Вона також зазначила, що країни ЄС домовилися запроваджувати санкції проти Росії на постійній основі, не чекаючи формування великих пакетів рішень.