Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, если Объединенные Арабские Эмираты купят долю украинской оборонной компании, то важно знать детали, потому что они бывают разными. Все потому, что есть и те, кто хочет воспользоваться возможностями Украины, чтобы получить авторские права или лицензионные условия.

Почему Украина стала перспективной для инвестиций?

По словам Александра Мусиенко, в целом хорошо, что в Украину приходят инвесторы. Это указывает на перспективы страны.

В частности, если ОАЭ хотят купить часть Fire Point, то значит, что эта компания имеет возможности развития, которые оценены международными инвесторами. Есть перспективы изготавливать ракеты и дроны, чтобы достигать целей на дальние расстояния.

Кроме этого, компания Fire Point, вероятно, поставила на поток свои производственные мощности, для которых также нужны специалисты. Это все свидетельствует о перспективах для мирового рынка.

Для компании это означает, что она может получать деньги и выполнять заказы. Несмотря на все, она должна получать средства чтобы продавать оружие Украине. Принципиально важно, чтобы к этому приобщались наши европейские партнеры,

– сказал военный.

Он подчеркнул, что поддерживать обороноспособность Украины нужно не только инвестициями, но и финансовой помощью Европы. Таким образом можно будет обеспечивать украинское войско, закупая оружие в компаниях украинских производителей.

Это в интересах европейцев. Украинская ракетная программа и инвестиции в нее – это фактор безопасности всей Европы,

– отметил Мусиенко.

В будущем нашему государству необходимо иметь достаточные запасы вооружения. Это будет гарантировать безопасность для украинцев и европейцев.

Что известно о производстве и экспорте украинского оружия?