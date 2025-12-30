Почему компания из ОАЭ хочет купить украинское?
Соглашение на продажу доли оборонной Fire Point неназванному иностранному покупателю анонсировалась еще месяц назад, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.
По информации источников издания, оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенные Арабские Эмираты, планирует приобрести миноритарную долю в украинской компании Fire Point. Она разрабатывает дальнобойные дроны FP-1, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Украинского производителя оружия оценили в 2,5 миллиарда долларов, однако в рамках сделки продадут 30% доли компании. Сумма сделки составляет около 760 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что Тимур Миндич якобы хотел купить долю FP, но получил отказ от владельцев. В последние месяцы компания попадала в ряд скандалов, а НАБУ признавало, что расследует определенные обстоятельства ее работы.
Интересно! Оборонная группа EDG была создана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Абу-Даби, столице ОАЭ, и объединяет более 35 организаций и шесть основных кластеров: платформы и системы, ракеты и вооружения, космические и кибертехнологии, коммерческое направление (EDGE Commercial), технологии и инновации, а также внутренняя безопасность.
Что известно о производстве оружия в Украине
Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.
Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.