Чому компанія з ОАЕ хоче купити українську?
Угода на продаж частки оборонної Fire Point неназваному іноземному покупцю анонсувалась ще місяць тому, пише 24 Канал з посиланням на BBC Україна.
За інформацією джерел видання, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії Fire Point. Вона розробляє далекобійні дрони FP-1, крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
Українського виробника зброї оцінили у 2,5 мільярди доларів, проте у межах угоди продадуть 30% частки компанії. Сума угоди становить близько 760 мільйонів доларів.
Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників. Останніми місяцями компанія потрапляла в низку скандалів, а НАБУ визнавало, що розслідує певні обставини її роботи.
Цікаво! Оборонна група EDG була створена у 2017. Штаб-квартира розташована в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, та об'єднує понад 35 організацій та шість основних кластерів: платформи та системи, ракети та озброєння, космічні та кібертехнології, комерційний напрям (EDGE Commercial), технології та інновації, а також внутрішня безпека.
Що відомо про виробництво зброї в Україні
Путін визнав, що Росія відстає від України в напрямку важких безпілотників, і Кремль працює над посиленням їх виробництва. За його словами, Україна перевершує росіян за кількістю важких дронів типу "Баба-Яга". До слова, так у Росії називають українські дрони на кшталт Vampire.
Понад половину озброєння українського війська виготовляється вітчизняними підприємствами, і ця частка буде збільшуватись. У 2025 році понад 75% державних витрат на закупівлю озброєння спрямовані українським виробникам, з подальшим збільшенням частки української зброї у 2026 році.
Україна відновлює механізм експорту озброєння для залучення коштів, але пріоритетом залишаються потреби власного війська. Процедура експорту включає двоетапний контроль, з акцентом на безпеку та технічні аспекти.