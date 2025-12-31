Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, якщо Об'єднані Арабські Емірати куплять частку української оборонної компанії, то важливо знати деталі, бо вони бувають різними. Все тому, що є і ті, хто хоче скористатися можливостями України, аби отримати авторські права чи ліцензійні умови.

Дивіться також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Чому Україна стала перспективною для інвестицій?

За словами Олександра Мусієнка, загалом добре, що в Україну приходять інвестори. Це вказує на перспективи країни.

Зокрема, якщо ОАЕ хочуть купити частину Fire Point, то значить, що ця компанія має можливості розвитку, які оцінені міжнародними інвесторами. Є перспективи виготовляти ракети й дрони, аби досягати цілей на далекі відстані.

Окрім цього, компанія Fire Point, ймовірно, поставила на потік свої виробничі потужності, для яких також є потрібні фахівці. Це все свідчить про перспективи для світового ринку.

Для компанії це означає, що вона може отримувати гроші та виконувати замовлення. Попри все, вона має отримувати кошти аби продавати зброю Україні. Принципово важливо, аби до цього долучались наші європейські партнери,

– сказав військовий.

Він підкреслив, що підтримувати обороноздатність України потрібно не лише інвестиціями, але й фінансовою допомогою Європи. Таким чином можна буде забезпечувати українське військо, закуповуючи зброю у компаніях українських виробників.

Це в інтересах європейців. Українська ракетна програма та інвестиції в неї – це фактор безпеки всієї Європи,

– зауважив Мусієнко.

В майбутньому нашій державі необхідно мати достатні запаси озброєння. Це гарантуватиме безпеку для українців та європейців.

Що відомо про виробництво та експорт української зброї?