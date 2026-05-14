Чому Міндічу відмовили в купівлі частки Fire Point?

Бізнесмен пропонував 1 мільярд доларів за 50% компанії. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив співвласник Fire Point Денис Штілерман, відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

Разом з тим суверенний фонд однієї з країн нібито оцінив 30% Fire Point у 758 мільйонів доларів. Штілерман також розповів, що приблизно за півтора року до цього Міндіч пропонував близько 100 мільйонів доларів за частку в компанії. За цей час бізнес суттєво зріс, а оцінка підприємства збільшилася у кілька разів.

Він приїхав на наше підприємство, подивився, запропонував нам певні гроші, десь там близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але тоді ми вже розуміли, що це не відповідає нашій капіталізації,

– каже Штілерман.

За його словами, переговори тривали до серпня минулого року. Він також підтвердив, що неодноразово бував у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, 9А, де сторони обговорювали можливий продаж частки компанії.

Однак переговори завершилися після того, як бізнесмен пояснив, на кого саме планувалося оформлення акцій.

Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо,

– заявив Штілерман.

Він додав, що наразі Fire Point, ймовірно, не планує продавати частку компанії через подальше зростання її вартості.

У скільки оцінюють Fire Point?

За словами Штілермана, Fire Point зареєстрована в Україні, а стартові приватні інвестиції в компанію становили до 2 мільйонів доларів:

Торік весь прибуток компанії реінвестували у масштабування виробництва.

Наразі компанію, яка виробляє далекобійні дрони й ракети "Фламінго", оцінюють більш ніж у 2,5 мільярда доларів.

Штілерман також заявив, що у минулі роки держава викуповувала "всі наявні обсяги діпстрайків", а попит на далекобійні засоби ураження значно перевищував виробничі можливості як приватних, так і державних виробників.

За його словами, відповідно до даних Генштабу, понад 55% дальніх уражень було здійснено саме дронами FP-1. Водночас співвласник Fire Point не уточнив, яку саме частку компанія займає у державному замовленні на ракети та далекобійні безпілотники.

Що це означає?

Ситуація демонструє, наскільки стрімко зростає капіталізація українських defense-tech компаній під час війни. Виробники дронів і далекобійних систем поступово перетворюються на один із найцінніших сегментів українського бізнесу.

Водночас інтерес великих інвесторів до таких підприємств лише посилюється через:

високий попит на військові технології;

масштабні державні замовлення;

перспективи експорту;

швидке технологічне зростання галузі.

Який прогноз на майбутнє? Експерти прогнозують, що найближчими роками український ринок defense-tech продовжить активно дорожчати. На тлі війни та глобального попиту на безпілотні технології великі виробники дронів можуть залучати міжнародні інвестиції на мільярди доларів.

Fire Point і "плівки Міндіча": що відомо?

Fire Point отримала широку публічність після заяв Володимир Зеленський про підготовку до масового виробництва ракет "Фламінго". Компанію називали одним із перспективних виробників озброєння в Україні.

Проте згодом навколо Fire Point почали виникати гучні скандали. За даними журналістів, НАБУ нібито перевіряло компанію через підозри у завищенні вартості та кількості безпілотників. У публікаціях також фігурувало ім’я бізнесмена Тимура Міндіча.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман раніше заявив, що Міндіч хотів отримати частку в компанії. Додаткового резонансу ситуації надали так звані "плівки Міндіча", які навесні цього року опублікували журналісти. У матеріалах ішлося про можливий продаж частки Fire Point іноземним інвесторам, пише УП.

Із записів випливало, що обговорювався продаж 33% компанії за 600 мільйонів доларів, з яких половина мала піти на розвиток виробництва, а інша – акціонерам.

Згодом співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на нову публікацію "плівок Міндіча" та категорично відкинув звинувачення. Він також опублікував звернення компанії до Національного антикорупційного бюро України. Про це йдеться в дописі Штілермана на його сторінці в соцмережах.

У своєму зверненні він звернув увагу на публікацію "Української правди" з записами розмов у справі "Мідас", у яких згадується зокрема Fire Point. Штілерман зазначив, що це може створювати хибні асоціації між компанією та фігурантами кримінального провадження і завдає шкоди її діловій репутації.

Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ", як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної,

– зазначають у компанії.

За словами Штілермана, про недостовірність інформації в публікації вказують завищені суми обсягів надходження коштів до Fire Point, які обговорюються учасниками записів.

Зокрема, на записах йдеться про 311 мільярдів гривень, тоді як увесь дохід за минулий рік, як стверджує Штілерман, був у понад 10 разів менший і становив лише 29 324 мільйонів гривень, що вказано в офіційній звітності.

Чи буде ОАЕ купувати частку Fire Point?

Частку української Fire Point планував купити холдинг EDGE Group. Про це повідомили в АМКУ, пише "Суспільне".

Повторна заява про надання дозволу на концентрацію за участю зазначених у запиті суб'єктів господарювання (EDGE Group та ТОВ "Фаєр Поінт") у період поточного року до Комітету не надходила,

– заявили у АМКУ.

Раніше EDGE Group звернувся до комітету з наміром придбати частку в українській оборонній компанії. За інформацією медіа, мова йшла про 30% Fire Point, а потенційну угоду оцінювали у 760 мільйонів доларів.

Втім, уже 14 січня цього року АМКУ повернув заявку без розгляду. У комітеті пояснили це тим, що документи не відповідали вимогам процедури.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу , якщо Об'єднані Арабські Емірати куплять частку української оборонної компанії , то важливо знати деталі, бо вони бувають різними.

За словами Олександра Мусієнка, загалом добре, що в Україну приходять інвестори. Це свідчить про перспективи країни.

Зокрема, якщо ОАЕ хочуть купити частину Fire Point, це означає, що ця компанія має можливості розвитку, які оцінені міжнародними інвесторами. Є перспективи виготовляти ракети та дрони, щоб досягати цілей на далекі відстані.

Крім цього, компанія Fire Point, ймовірно, поставила на потік свої виробничі потужності, для яких потрібні фахівці. Це все свідчить про перспективи світового ринку.

Для компанії це означає, що вона може отримувати гроші та виконувати замовлення. Незважаючи на все, вона має отримувати кошти, щоб продавати зброю Україні. Принципово важливо, щоб до цього долучалися наші європейські партнери,

– сказав військовий.

Він наголосив, що підтримувати обороноздатність України потрібно не лише інвестиціями, а й фінансовою допомогою Європи. Таким чином, можна буде забезпечувати українське військо, закуповуючи зброю в компаніях українських виробників.

Це на користь європейців. Українська ракетна програма та інвестиції в неї – це фактор безпеки усієї Європи,

– зазначив Мусієнко.

Що ще відомо про Fire Point?