В частности, такой вывод следует из третьей серии "пленок Миндича", опубликованных "Украинской правдой".

Как Миндич и Цукерман сбежали из Украины?

В новом расследовании журналисты предполагают, что фигуранты дела могли заблаговременно получить информацию о подготовке обысков НАБУ и САП и благодаря этому покинуть Украину.

По данным УП, бизнесмен Тимур Миндич выехал из страны примерно за четыре часа до начала следственных действий. Другой фигурант дела, Александр Цукерман, срочно покинул Украину через пункт пропуска "Паланка" и впоследствии оказался в Вене, а затем – в Израиле.

В центре новых материалов – тогдашний заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

Журналисты опубликовали расшифровки разговоров между фигурантами дела Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым, записанных еще за несколько месяцев до операции "Мидас".

Справка: Игорь Миронюк – экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник Андрея Деркача, экс-нардепа который бежал в Россию после начала полномасштабного вторжения.



Дмитрий Басов ранее руководил управлением Генеральной прокуратуры, которое занималось расследованием преступлений организованных групп. В 2019 году его уволили после коррупционных скандалов. Позже он получил должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в НАЭК "Энергоатом".

В этих беседах они обсуждали Синюка как возможный канал получения информации о работе антикоррупционных органов. Синюк, по словам собеседников, со своей стороны говорил, что готов им "помогать и подсвечивать, что-то рассказывать".

В разговорах звучат предположения, что Синюка не стоит использовать постоянно, а только в критических ситуациях, связанных с "безопасностью".

Так, Басов в разговоре с Миронюком говорит: "Я думаю, что этот контакт (с Синюком – 24 Канал) все же надо оставить. Ну, грубо говоря, для себя. Чтобы был на всякий случай ... То есть не использовать его ежедневно для каких-то текущих дел".

Также собеседники обсуждали, можно ли Синюку доверять и не ведет ли он "двойную игру".

По данным "Украинской правды", 16 октября 2025 года, через 3 недели после разговоров фигурантов дела "Мидас", Андрей Синюк якобы заходил во внутреннюю систему антикоррупционных органов и просматривал информацию о лицах, которые фигурировали в деле "Мидас". Среди них – Миндич, Цукерман, представители "Энергоатома" и другие участники расследования.

Через 10 дней после этого, как утверждают журналисты, началась срочная организация выезда Цукермана за границу. В разговорах, которые опубликовала УП, человек по имени Владимир Цибульский, которого называют вероятным водителем или помощником бизнесмена, рассказывал знакомым, что его шеф неожиданно приказал быстро собираться и ехать в пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой. По его словам, уже на следующее утро они должны были быть в аэропорту Вены. На следующий день Цибульский также вспоминал о спешке, ночные встречи и срочную передачу документов перед выездом. По версии журналистов, после Вены Цукерман мог вылететь в Израиль.

Еще осенью 2025 года, "Украинская правда" публиковала материал о возможных контактах Синюка с людьми из окружения Миндича и о его якобы неформальных встречах.

Справка: Андрей Синюк более 10 лет работал в органах прокуратуры. В августе 2022 года тогдашний генеральный прокурор Андрей Костин назначил его заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас Синюк уже не работает в антикоррупционной прокуратуре – он оставил должность в САП.

Сам Андрей Синюк отрицает все обвинения. Он заявил журналистам, что не работал с материалами дела "Мидас", не передавал информацию фигурантам и не был причастен к возможной утечке данных.

Миндич и Цукерман также настаивают, что их выезд за границу был запланированным, а не побегом.

В то же время журналисты отмечают, что часть материалов, которые есть в распоряжении антикоррупционных органов, может свидетельствовать о возможной утечке информации и связи между отдельными фигурантами дела и должностными лицами. Однако официальных подозрений Андрею Синюку пока не объявляли. Расследование продолжается.

Какое значение имеют публикации новых "пленок" Миндича?

28 апреля журналист Михаил Ткач обнародовал часть так называемых "пленок Миндича", на которых якобы записаны разговоры с Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и другими людьми. В записях говорится об уголовном деле, деньги, кадровые вопросы и финансирование компании Fire Point.

Позже журналисты опубликовали новые записи разговоров между Тимуром Миндичем и Умеровым о продаже доли в Fire Point и поставках бронежилетов. В команде Умерова заявили, что подлинность записей должны проверить правоохранители.

Также "Украинская правда" обнародовала расшифровки, которые могут свидетельствовать о возможном вмешательстве в управление Сенс Банк и Карпатнефтехим через связи с Тимуром Миндичем и Андреем Ермаком.

Политолог Олег Саакян считает, что публикация новых "пленок Миндича" сама по себе не гарантирует наказания виновных. По его словам, важно понять, кто и зачем именно сейчас слил эти материалы.

Эксперт подчеркнул: журналисты не могли скрывать такие записи, но общество должно ставить вопрос о мотивах утечки. Это может быть как попытка спасти расследование, так и желание отвести внимание или повлиять на общественное мнение.

Саакян также предостерег, что борьба с коррупцией в оборонной сфере очень сложная, ведь неосторожные действия могут ударить по производству оружия и обороноспособности страны. В то же время замалчивание проблемы тоже опасно.

По словам политолога, коррупция в оборонном секторе стала системной проблемой, поэтому бороться с ней нужно осторожно, точечно и комплексно, чтобы не навредить государству еще больше.