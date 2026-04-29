Журналисты "Украинской правды" обнародовали новые записи разговоров, так называемые "пленки Миндича", которые якобы перехватили в июле 2025 года в рамках расследования коррупционного дела, связанного с "Энергоатомом". Пресс-служба Рустема Умерова, который фигурирует на записях, предоставила официальный комментарий для 24 Канала по ситуации.

К теме ВСК вызывает Умерова и Шефира после публикации "пленок Миндича"

Какие детали раскрыли журналисты на записях?

Задокументированный разговор между сторонами велся на русском языке. В третьей "пленке Миндича", записанной 8 июля, собеседники обсуждают возможную сделку по продаже 33% компании примерно за 600 миллионов долларов.

Из этой суммы, по озвученной информации, около 300 миллионов инвестор якобы должен был вложить в развитие предприятия, тогда как еще 300 миллионов предусматривались как кэшаут – выплаты действующим акционерам, среди которых, вероятно, мог быть и сам Миндич.

Несмотря на то, что бизнесмен ранее публично отрицал любую причастность к FirePoint, в разговоре он фактически обсуждает финансовые проблемы компании и жалуется на ее недофинансирование, хотя именно эта структура получает значительные контракты от Министерства обороны, которое на тот момент возглавлял Умеров.

В записях также упоминаются модели ударных дронов FP-1, FP-5 и FP-7, в которые, по словам Миндича, были вложены основные средства. Отдельное внимание в разговоре уделено также вопросу поставки бронежилетов.

Миндич настаивал на необходимости решения проблем с приемкой этой продукции государством и фактически просил Умерова повлиять на ситуацию.

Как это прокомментировали в пресс-службе Умерова?

В ответ на распространенные в медиа "пленки Миндича", в пресс-службе секретаря СНБО отметили, что достоверность, полнота и контекст обнародованных записей разговоров должны проверять исключительно правоохранительные органы. Там отметили, что использование непроверенных фрагментов может приводить к искажению информации.

К тому же там напомнили, что Умеров еще в ноябре 2025 года предоставил следователям все необходимые объяснения, а потому не имеет права публично комментировать материалы уголовного производства.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что обсуждение вопросов поставки вооружения является прямой частью обязанностей министра обороны. По их словам, представители бизнеса регулярно обращаются по финансированию, контрактов, расширения производства и потребности в оперативных выплатах.

Отдельно хотим напомнить, что привлечение международного финансирования в украинский ОПК было одним из ключевых направлений работы Министерства обороны в 2024 – 2025 годах,

– объяснили в пресс-службе.

При этом механизмы закупок, в частности так называемая "датская модель", неоднократно проверяли международные партнеры.

К слову, речь идет о механизме, по которому правительства других стран (первой стала Дания) выделяют средства на прямую закупку вооружения и техники у украинских оборонных предприятий для нужд ВСУ.

В ответ на упреки о возможном лоббировании отдельных компаний в пресс-службе заявили, что Умеров работает над согласованием интересов украинских производителей и иностранных инвесторов. Там подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны оборонная промышленность требует значительных вложений, которые государство самостоятельно обеспечить не может, поэтому софинансирование с партнерами необходимо.

Отдельно отмечается, что когда иностранные партнеры выбирают между несколькими украинскими компаниями и обращаются за позицией правительства, это рассматривается как нормальная практика межгосударственного взаимодействия, а не продвижение частных интересов.

По компании, о которой говорится в публикациях, в пресс-службе добавили, что ее продукция – в частности дроны – уже доказала свою эффективность на фронте, в том числе во время дальнобойных операций на территории России.

Справка. Fire Point – это украинская частная оборонно-технологическая компания, основана в 2022 году в Киеве, которая специализируется на серийном производстве дальнобойных ударных дронов-камикадзе и крылатых ракет. Компания известна разработкой крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" с дальностью до 3000 километров и дронов серии FP-1.

Кто еще фигурировал в новых записях?

Обнародованные материалы фиксируют разговоры Тимура Миндича с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, а также с женщиной по имени Наталья.

Кроме того, в этих диалогах упоминаются экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его бывший заместитель Андрей Смирнов и нынешний заместитель председателя ОП Олег Татаров.

В расшифровках также упоминается "Маша". По словам расследователя Михаила Ткача, речь идет или о волонтерке Марии Берлинской, или о Марии Доценко – советнице гендиректора "Национального фонда инвестиций Украины".

Сообщалось, что президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич тоже фигурирует в скандальных "пленках Миндича". Его фамилия обсуждалась в контексте залога за экс-министра Алексея Чернышева.