Об этом заявил председатель комиссии, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Что известно о причастности Умерова и Шефира к делу "Миндича"?

Временная следственная комиссия Верховной Рады назначила заседание на 13 мая, на которое вызвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Инициатором вызова выступил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, основанием стали новые записи разговоров, обнародованные журналистами, где оба чиновника упоминаются в контексте контактов с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Гончаренко заявил, что Шефир якобы посещал квартиру Миндича, где обсуждались вопросы, связанные с другими фигурантами дела, в частности вопросы финансового характера. В связи с этим его вызывают для предоставления официальных объяснений.

Отдельно депутат сообщил о вызове Рустема Умерова, обратив внимание на записи, где, по его словам, Миндич дает указания в период, когда тот занимал должность министра обороны. Накануне секретарь Совета нацбезопасности уже выступал в Верховной Раде, где прокомментировал ситуацию. Он заявил, что все объяснения относительно возможных контактов с Миндичем уже предоставлены правоохранительным органам.

В то же время Умеров отказался дополнительно отчитываться перед парламентом, подчеркнув, что не хочет политизировать эту тему.

Что было на этих пленках?

В расследовании журналиста Михаила Ткача обнародовали расшифровки разговоров, которые якобы были записаны в квартире бизнесмена Тимура Миндича в рамках дела "Мидас".

Первый разговор, датированный 30 июня 2025 года, касается обсуждения подозрения экс-министру Алексею Чернышеву и возможности внесения за него залога, а также деталей уголовного производства. Кроме того, собеседники поднимают тему финансовых потоков, в частности возможного перечисления части доходов народными депутатами. В записи звучат фразы о "50% сюда", что, по словам журналиста, может свидетельствовать о неформальных финансовых договоренностях внутри политической команды.

Во втором разговоре Миндич общается с женщиной по имени Наталья. Они обсуждают строительство имений кооператива "Династия", связанного с Чернышовым, а также финансовые вопросы. По данным Ткача, Миндич выражает беспокойство, что следствие может выйти на несколько объектов недвижимости, которые могут принадлежать влиятельным лицам.

Третий разговор, датированный 8 июля 2025 года, якобы состоялся между Миндичем и Рустемом Умеровым. Сначала они обсуждают кадровые вопросы, в частности возможное назначение Умерова послом в США и кандидатуру нового министра обороны. Впоследствии разговор переходит к бизнес-теме – финансирования компании Fire Point, которая связана с оборонными контрактами. В записях также говорится о закупках, большие суммы на уровне миллиардов и проблемы с финансированием.

Отдельное внимание уделено поставке бронежилетов: Миндич якобы просит повлиять на процесс приемки товара и решать вопросы через "один звонок". Также в разговорах упоминается лицо по имени "Маша", которая может быть связана с оборонной сферой или инвестиционными структурами.