Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что действовать надо осторожно и точечно, чтобы искоренять коррупцию, но не навредить при этом производству оружия.

Смотрите также: Появились новые фрагменты "пленок Миндича": нардепы раскрыли, о чем он разговаривал с Умеровым

Что стоит за утечкой новых материалов?

По словам политолога, к журналистам вопросов нет: получив такие материалы, они не имели права их скрывать. Однако есть вопросы, насколько качественно проработаны материалы, достаточно ли реконструирован контекст и поставлен ли главный вопрос: зачем именно состоялся этот слив и кому он выгоден. Ведь слив всегда несет за собой манипуляцию – и она необязательно негативная.

Возможно, кто-то изнутри видит, что дело пытаются похоронить, и пытается дать ему импульс. А возможно, слили адвокаты, чтобы перенаправить внимание на другого. Или антикоррупционные органы сами хотят похоронить это дело? Также не исключено, что сам антикоррупционный орган сливает материалы, чтобы отвести внимание от отсутствия результатов и направить общество по ложному следу. За любым сливом стоит мотив – и его надо искать,

– отметил Саакян.

В этой ситуации хорошего выбора нет. Бороться с коррупцией – означает частично демонтировать оборонный сектор. Не бороться – означает позволить ей и дальше подтачивать обороноспособность страны.

Ранее уже пробовали отмалчиваться – и это сработало краткосрочно, но ситуацию не решило. Саакян отметил, что проблема не в отдельных коррупционерах, а в системе. Поэтому борьба с конкретными фигурами является необходимой, но это лишь финальный аккорд большой работы, которая должна быть проделана задолго до того.

Как это угрожает оборонной промышленности страны?

В прошлый раз все крутилось вокруг Ермака, а Умерова почему-то обошли – хотя это одно дело. На этот раз там фигурируют те же лица, но появляется еще и "Вова" – и люди, очевидно, подумают о президенте. Правоохранители теперь в ловушке: признают правдивость пленок – должны объяснить, кто и зачем сливал. Отрицают – материалы дискредитированы, а дело скомпрометировано,

– сказал Саакян.

Есть еще вариант, что записи делало не НАБУ, или делало, но не приобщило к делу – и тогда под подозрением уже сами антикоррупционные органы.

Также речь идет об оборонном предприятии, на изделиях которого держится значительная часть украинских беспилотников. Любая дестабилизация оборонного производства прямо влияет на потери Украины и усиливает Россию. Поэтому действовать надо осторожно, потому что это не периферийная проблема, а системная коррупция, построена по принципу круговой поруки и сращивания с властью.

"Это раковая опухоль в одном из важнейших органов государственного организма – и рубить топором нельзя, потому что можно уничтожить все. Нужны точечные, но комплексные меры. Это задача с двумя звездочками. Если пропустить этот момент – следующие пленки, реальные или сгенерированные искусственным интеллектом, будут еще громче, а власть с каждым витком будет загонять себя во все более глубокий угол", – объяснил политолог.

Важно! Совладелец Fire Point Денис Штилерман отрицает обвинения, связанные с так называемыми "пленками Миндича", и обратился в НАБУ с просьбой проверить их подлинность. По его словам, обнародование этих материалов может нанести ущерб репутации компании, поэтому он просит бюро установить, есть ли аналогичные записи в материалах уголовного производства и провести их анализ.

Что еще известно о новых материалах дела?

Журналисты издания "Украинская правда" обнародовали новые аудиозаписи разговоров, известные как "пленки Миндича". По их данным, эти слова могли быть перехвачены в июле 2025 года в рамках расследования коррупционного дела, связанного с "Энергоатомом".

В записях фигурирует подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич – ключевой подозреваемый по делу о коррупции в энергетической сфере. Как утверждается, вместе с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым он обсуждал возможную продажу части украинской оборонной компании Fire Point инвесторам.

Также в материалах говорится, что Миндич якобы обращался к Умерову с просьбой посодействовать в решении вопроса поставки бронежилетов, которые государство не принимало.