Соответствующую информацию в пятницу, 21 ноября, сообщило Radio NV со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, передает 24 Канал. Однако вскоре слухи прокомментировал сам Синюк.
Что известно об увольнении Синюка?
По словам собеседников журналистов, по Синюку сначала открыли служебное расследование по факту его встреч с вероятными фигурантами расследований по делу "Мидас", а впоследствии – уволили с должности.
Кроме того, он якобы мог системно "сливать" детали других расследований, в частности Офиса президента.
Однако позже в комментарии Суспильному Синюк заявил, что уволился с должности по собственному желанию. Решение он аргументировал стремлением избежать спекуляций.
Во избежание каких-либо спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию,
– сказал Синюк.
Как Синюк касается "пленок Миндича"?
Напомним, Синюк фигурирует в деле Миндича. При избрании меры пресечения подозреваемым прокуроры отмечали, что в случае выхода под залог им следует воздержаться от общения с рядом лиц, среди которых был и первый заместитель руководителя САП.
В расследовании "Украинской правды" журналисты зафиксировали встречу Синюка с адвокатом, вероятно связанным с Миндичем.
Позже руководитель САП Александр Клименко сообщил о проведении служебного расследования в отношении Синюка.