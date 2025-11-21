Відповідну інформацію в п'ятницю, 21 листопада, повідомило Radio NV із посилання на джерела в антикорупційних органах, передає 24 Канал. Однак незабаром чутки прокоментував сам Синюк.

Що відомо про звільнення Синюка?

За словами співрозмовників журналістів, щодо Синюка спочатку відкрили службове розслідування за фактом його зустрічей з ймовірними фігурантами розслідувань у справі "Мідас", а згодом – звільнили з посади.

Окрім того, він нібито міг системно "зливати" деталі інших розслідувань, зокрема Офісу президента.

Однак згодом у коментарі Суспільному Синюк заявив, що звільнився з посади за власним бажанням. Рішення він аргументував прагненням уникнути спекуляцій.

Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування й результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням,

– сказав Синюк.

Як Синюк стосується "плівок Міндіча"?